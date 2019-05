Osasuna, el rojo que nos une

21/05/2019 a las 06:00

Cuando usted lea estas líneas, espero que al menos haya alguien que lo haga, se encontrará en uno de estos estados: con resaca, con sueño, con una sonrisa que no se le borra de la cara, con una incredulidad que le hará mirar el calendario y/o la clasificación, sacando pecho, con la camiseta de Osasuna puesta desde ayer, con el móvil contestando a los whatssaps de los colegas que no le dio tiempo ayer entre tanta fiesta, lleno de orgullo, feliz, acusando el cansancio, con ganas de más... C

