Actualizada 29/05/2019 a las 10:18

La pista polideportiva ubicada en Allepuz (Teruel) y dedicada a Patxi Puñal se inaugurará el próximo 15 de junio, según anunció el ayuntamiento en Twitter.

Ya tenemos fecha para la inauguración del Polideportivo Municipal Patxi Puñal. Será el 15 de junio. Por fin!!! Ya tenemos un espacio deportivo en el pueblo. Os dejamos el cartel oficial. Ah! Por cierto, Patxi estará con nosotros. Gracias!!! #haciendopueblo pic.twitter.com/DLw7IF9qkc — ayuntamiento_allepuz (@ayto_allepuz) 28 de mayo de 2019

Este pueblo aragonés se ha ganado el cariño del osasunismo por su admiración hacia el excapitán y el equipo rojillo.Patxi Puñal acudirá al acto.

Tal y como se publicó el pasado mes de marzo en este rotativo, cuando este periódico se puso en contacto con Patxi Puñal para contarle la historia que protagonizaba sin él saberlo, se quedó entre incrédulo y sorprendido. Sólo tenía preguntas: por qué yo, pero si ya estoy retirado, qué tengo que ver yo con ese pueblo si no he estado en mi vida... Pero cuando fue conociendo la historia, su reacción fue divertida y agradecida. No todos los días le ponen a uno su nombre a una instalación.

El pasado mes de abril vecinos de Allepuz asistieron al Sadar y tuvieron un encuentro con Puñal.

