Mikel Merino, feliz con el ascenso de Osasuna

Actualizada 24/05/2019 a las 10:07

Mikel Merino siguió muy pendiente el Albacete-Granada del lunes que dio el ascenso a Osasuna. El jugador formado en Tajonar se ha alegrado enormemente de la gesta rojilla, tal y como ha señalado en "El Desmarque". "Lo viví con mucha alegría. Estuve viendo en casa el partido entre el Granada y el Albacete y la verdad es que se lo merecen. Estoy muy contento por ellos. Tengo muchos amigos allí y sobre todo estoy muy feliz porque el año que viene voy a poder volver a casa a jugar contra mis amigos. A ver qué nos depara".

Al ver las imágenes de la celebración en la Plaza del Castillo y del Ayuntamiento, al centrocampista le vinieron recuerdos del anterior ascenso con Martín.

"La verdad es que allí se vive con mucha emoción. A mí ya me tocó vivir el ascenso hace tres años y las sensaciones fueron espectaculares, inexplicables. El poder volver a ver imágenes así y ver a Osasuna feliz y celebrándolo siempre me llena de alegría. Esperemos que el año que viene vuelvan a tener alegrías así".

La temporada que viene volverá a El Sadar pero vestido con la camiseta de la Real Sociedad. "Va a ser extraño. Llevo tiempo imaginándomelo desde que Osasuna estuvo ya a punto de subir esta temporada. Desde que se vieron posibilidades de ascenso empecé a pensar un poco en cómo podría ser. Es verdad que se hará raro porque estoy acostumbrado a animarles que cada vez que jueguen los rojillos, siempre estoy deseando que ganen, pero el año que viene me tocará desear que pierdan. Por eso será especial, raro, pero a la vez emotivo".

Merino también destaca la figura de Arrasate en Osasuna. No le conoce a fondo personalmente pero tiene buenas referencias. "Alguna vez he coincidido con él en Pamplona y hemos hablado un poco. Mi padre a veces suele charlar con él cuando se juntan y la verdad que es muy buen entrenador. Como persona, lo que he podido estar con él me ha dejado muy buenas impresiones, y desearle todo lo mejor para el año que viene. Darle la enhorabuena porque ha hecho un trabajo espectacular con el equipo, la gente está muy agradecida y es una gozada tenerle como entrenador en Osasuna".

