Los emotivos mensajes de los jugadores de Osasuna tras el ascenso

Actualizada 24/05/2019 a las 19:46

Nadie ha querido guardar silencio. Los jugadores de Osasuna han querido compartir con sus seguidores de las redes sociales la alegría del ascenso y darles las gracias por su apoyo. Unos con mensajes más profundos y otros con opiniones más directas. Pero todos han dado muestras de la pasión con la que han vivido la temporada y las celebraciones de la vuelta a Primera División. Principalmente Instagram ha servido para el análisis posterior y para trasladar a la afición los festejos desde dentro.



Roberto Torres, uno de los capitanes, ha hecho una valoración de la trayectoria rojilla. "No sabía que esta pasión iba a llegar a ser lo que es hoy, por ello estoy más orgulloso que nunca de ser parte de la historia de nuestro club", ha afirmado el centrocampista.

"Como navarro, canterano y jugador del equipo de mi vida me siento la persona más afortunada del mundo por pertenecer a este equipo histórico", ha opinado Kike Barja, otro de los que ha profundizado en el análisis, que termina con un rotundo "te quiero, Osasuna".

David García también ha compartido su "orgullo de ser tanto rojillo como navarro". El de Ibero, en sintonía con sus compañeros, se ha acordado del apoyo recibido. "Sois una afición de las que no quedan, siempre en las buenas pero más aún en las malas", ha comentado.

"Despues de dos días tan emotivos, y que jamás se borrarán de mi memoria, quería agradecer todos los mensajes de cariño de todo el mundo. ¡Somos de Primera!", ha exclamado Fran Mérida, junto a fotos de las celebraciones.



Nacho Vidal ha dejado un extenso comentario hablando, incluso, de su llegada a Pamplona. "Desde el primer día que pisé Pamplona, supe que había tomado la decisión correcta, sin saber todavía lo que el destino nos tenía preparado", ha reflejado. "Me siento orgulloso de formar parte de esta familia y de haber podido vivir un ascenso a primera división con unos compañeros que se merecen todo lo mejor", ha reflexionado sobre el ascenso.

Otro recién llegado como Brandon Thomas también ha querido agradecer el apoyo. "No acerté al venir a Osasuna, fue un regalo que me tenía preparada la vida. Descubrir este club maravilloso, este grupo, esta afición, esta ciudad cuyas calles huelen a fútbol… Ha sido algo que me marcará para siempre", ha expresado.

Juan Villar ha dicho que atraviesa "días inolvidables, únicos e irrepetibles"y que "el esfuerzo de muchos años mereció la pena" por poder jugar en Primera, algo que nunca ha logrado.

"La banda sigue tocando.. ¡Qué días tan únicos y especiales, rojillos!", ha escrito Rubén García en Instagram.

"Agradecer de todo corazón todas y cada una de las muestras de cariño recibidas no solo en estos días sino a lo largo de todo el año. Sin vosotros todo esto no hubiese sido posible", ha asegurado Xisco Jiménez en señal de agradecimiento.

Uno de los que no seguirá, Carlos Clerc, ha dejado patente su "orgullo" por el ascenso. "Podemos decir con orgullo y con la cabeza bien alta que esta ciudad y este equipo son de Primera", ha dicho.

Rober Ibáñez, cuyo futuro es incierto al regresar al Getafe de la cesión, ha dedicado el ascenso a su abuelo fallecido recientemente y también se ha despedido, ya que no podrá jugar más por una pubalgia. "Este último mes he jugado con molestias en el pubis y por eso tengo que despedirme lo que resta de temporada, no sin antes agradeceros el apoyo y cariño que me habéis brindado durante toda la temporada", ha indicado.

El meta Juan Pérez también ha dejado sus impresiones. "Tras unos días de reflexión seguimos sin creernos todo lo vivido. ¡Lo soñamos y se cumplió!", ha opinado.

Otro canterano, Endika Irigoien, ha señalado en euskera que cumplido "un sueño", al subir a Primera y debutar con el primer equipo.

Perea por su parte ha indicado que vivió un "día inolvidable" de festejos.

Jugadores del filial como Jorge Herrando apuntaron al objetivo del doble ascenso, sumando el posible éxito de Osasuna Promesas. También ha compartido su opinión Javi Martínez, que ha vivido "una de las mejores experiencias" de su vida.

El jovencísimo Ivan Martínez ha tildado de "increíbles" las "emociones vividas" esta semana.

