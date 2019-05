John Aloisi repasa su historia como rojillo

11 de junio de 2005. Estadio Vicente Calderón, en Madrid. Llenazo para ver la final de la Copa del Rey que disputan el C.A. Osasuna y el Real Betis Balompié. Los andaluces marchan por delante en el marcador, gracias a un gol de Ricardo Oliveira en el minuto 76 de encuentro. El partido se acerca a la recta final. El cronómetro inicia el minuto 84 con un balón controlado en la frontal del área por el serbio Savo Milosevic, que abre a la izquierda. Galopa veloz Ludovic Delporte quien, casi sobre la línea de cal, mete un centro con su zurda bombeado, altísimo, rumbo al palo más alejado. Allí se elevan los 185 centímetros de un canguro australiano que viste con el número 20 y que llevaba seis minutos sobre el terreno de juego. Su cabezazo rompe las mallas, ante la impotencia del portero bético, Toni Doblas. La locura estalla en el sector osasunista, haciendo que los miles de camisetas rojillas salten, se abracen, celebren y vean que la puerta de conseguir el título se vuelve a abrir.

Luego se torció el resultado final pero este fue, seguramente, uno de los momentos que más recordará la afición osasunista de las grandes citas del equipo en este estrenado siglo. Vivencias que el propio protagonista, John Aloisi, se encargó de recordar durante una entrevista de la concedida al club rojillo y que publicó la entidad este viernes en las redes sociales, mostrando a un entrecano Aloisi hablando cómodo en una silla sobre el césped del estadio cuya afición tantas veces coreó su nombre.

