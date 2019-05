Cervera (Cádiz) elogia a Osasuna, el "mejor" de Segunda y el que "antes va a subir"

Actualizada 17/05/2019 a las 15:01

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, elogió este viernes al Osasuna, equipo al que definió como el "mejor" de Segunda División y el que "antes va a ascender", aventuró a dos días del enfrentamiento liguero que medirá al líder de la categoría con el conjunto gaditano, quinto clasificado.



Cervera destacó en rueda de prensa que el Cádiz se juega "tanto como ellos", en referencia a un conjunto navarro que ascenderá directamente a Primera División si gana el domingo (18.00 horas) en el estadio Ramón de Carranza, en el partido de la trigésima novena jornada de LaLiga 1/2/3.



El técnico del cuadro amarillo no se amilanó ante el potencial de Osasuna y dijo que su equipo puede ganarle a "cualquiera" y que ya lo han demostrado anteriormente.

Te puede interesar





Sobre el rival, Cervera advirtió de que juega "muy bien con y sin balón" y siguió ensalzando al conjunto entrenado por Jagoba Arrasate al resaltar que, a su juicio, es el equipo que "más se parece" a los de Primera División por jugar "mucho" con el balón.



En opinión del entrenador del Cádiz, los osasunistas "no se complican la vida y son capaces de hacer mucho daño".



Para este partido, Cervera no podrá contar con los defensas David Carmona y el argentino Marcos Mauro, ambos por lesión, y es duda el volante Jon Ander Garrido, que no ha entrenado esta semana también por una dolencia.



A otro defensa central, el catalán Sergio Sánchez, se le practicará una prueba en la tarde de este viernes para determinar su estado físico y saber si puede jugar el domingo.

Selección DN+