Arrasate (Osasuna): "Queremos agarrarnos a la opción de ser de Primera ganando en Cádiz"

Actualizada 17/05/2019 a las 14:57

Osasuna quiere agarrarse a la opción de subir a Primera División este domingo ganando en Cádiz, ha asegurado su entrenador Jagoba Arrasate, quien ha comentado que afrontan con ilusión la posibilidad que se les brinda y, aunque cada punto hay que valorarlo porque les acerca a su objetivo, van a salir a ganar.



"Es la primera vez que estamos en este escenario que ganando somos equipo de Primera división y queremos agarrarnos a esa primera opción que tenemos", ha declarado, y es que hasta ahora podían haber logrado el ascenso de forma matemática, por resultados de otros, pero ésta es la primera vez en la que dependen de ellos mismos.



Llegan a este encuentro tras el parón liguero correspondiente al partido contra el Reus, lo que les ha venido "bien", porque han desconectado y descansado, ha reconocido en rueda de prensa Arrasate, quien ha añadido que han completado una "semana buena de entrenamiento" y se encuentran con "ganas" de que llegue el partido.



"El equipo está deseando ir a Cádiz y competir", según el técnico que ha dicho que no se sienten presionados por el hecho de que ganar les de el ascenso, sino al contrario, que eso les "ilusiona, motiva", lo ven más en un aspecto positivo que de presión.



En cualquier caso ha advertido que el partido va a ser "muy complicado", puesto que el Cádiz es "un rival muy bueno, que no pierde desde septiembre en casa" y el Ramón de Carranza es un campo "muy complicado", por lo que, ha aseverado: "otra cosa que no sea pensar en Cádiz no nos sirve".



Del equipo andaluz ha señalado que se asemeja a Osasuna en algunas cosas, "tiene el balón para ser vertical y profundo no para conservarlo, tras los robos son muy verticales, muy profundos, gente que gana muy bien el espacio, que defiende bien. Es un equipo parecido a nosotros y en ese sentido es un partido muy difícil", ha remarcado.



El de Berriatua ha añadido que "más allá de que tiene muy buenos futbolistas, es un bloque, es un equipo que sabe a lo que juega, que tiene un entrenador que lleva tiempo haciendo las cosas bien" y aunque "le cuesta ganar, no pierde".



Por todo ello ha insistido en que los rojillos tienen que estar "muy bien para ganar", tienen que pensar que tienen que hacer "un partido casi perfecto para tener opciones" porque lo que van a tener enfrente es "muy duro".



Así en los entrenamientos de esta semana han incidido en las cosas que se pueden dar el domingo y han tratado de visualizar un poco lo que se pueden encontrar y cómo les pueden hacer daños.



Tras reconocer que en los partidos de Alcorcón y Elche no estuvieron bien, ha opinado que en partidos fuera de casa importantes, contra rivales de entidad, el equipo "ha competido bien" y debe asemejarse a eso porque "con lo hecho últimamente no va a dar para ganar en Cádiz".



El rival, ha puntualizado, también tiene que salir a ganar porque se está jugando mucho, pero si piensan que el partido es "más importante para ellos ya estamos dando el primer paso para no ganar", ha advertido.



En definitiva, ha concluido, espera un "partido bonito y abierto", en el que confía en contar con Roberto Torres y Luis Perea, si bien habrá que esperar hasta el entrenamiento de mañana para ver su evolución.

