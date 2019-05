Recepciones oficiales esta semana para el C.A. Osasuna Femenino

Actualizada 07/05/2019 a las 16:32

El Gobierno de Navarra recibirá esta semana al cuerpo técnico y a la plantilla de Osasuna Femenino con motivo de su ascenso a Primera B, tras haber finalizado la temporada como campeonas de su grupo en Segunda División.

De esta forma, la presidenta del Ejecutivo foral, Uxue Barkos, recibirá al equipo este jueves día 9 por la tarde en el Salón del Trono del Palacio de Navarra.

Además, Ayuntamiento de Pamplona va a recibir este viernes, 10 de mayo , al equipo femenino del Club Atlético Osasuna. El acto tendrá lugar a las 12 horas en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial con presencia del alcalde y miembros de la Corporación municipal.

Está previsto que durante la recepción intervengan con unas palabras el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y la capitana Mai Garde. Osasuna Femenino llegará al Ayuntamiento de Pamplona en el autobús del equipo. Participarán en la recepción las jugadoras que conforman la plantilla, el cuerpo técnico y también directivos del Club Atlético Osasuna.

Osasuna Femenino ha logrado el ascenso a Primera División B (que equivale a la segunda división del fútbol femenino tras la reestructuración llevaba a cabo para la próxima campaña) tras quedar líder su grupo, con 22 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Dos de esos partidos se jugaron en el estadio de El Sadar, concretamente ante Eibar y Alavés, y ambos terminaron con victoria rojilla. Osasuna femenino se jugaba el ascenso a Primera B y la clasificación para el play off a la Liga Iberdrola (la Primera División femenina), y se dieron cita en El Sadar, más de 10.000 y de 7.500 espectadores, todo un récord en el fútbol femenino navarro.

Clasificado para el play off de ascenso a la Liga Iberdrola, Osasuna Femenino no pudo superar la primera eliminatoria que le enfrentó al Santa Teresa. Perdieron 1 - 0 en tierras pacenses y, aunque lograron ganar en El Sadar 2-1 el pasado fin de semana, no pudieron remontar la eliminatoria por el valor doble de los goles marcados fuera de casa.

Las jugadoras rojillas han ganado 22 de los 26 partidos disputados esta campaña hasta alcanzar los 68 puntos y se han quedado a las puertas del ascenso a la Liga Iberdrola, al no haber podido superar la eliminatoria ante el Santa Teresa Badajoz.

