A pesar de todo... Osasuna Femenino ha conseguido una liga y el ascenso a 1ª B

Actualizada 06/05/2019 a las 09:58

Osasuna no logró el pase a la final de la fase de ascenso al perder la eliminatoria ante el Santa Teresa. La desilusión era latente entre las jugadoras y la afición, a la que el equipo había acostumbrado a estar en lo más alto esta temporada. No obstante, esto no debe monopolizar la actuación de las rojillas en la temporada y los logros obtenidos. Las de Mikel Bakaikoa conforman un equipo creado hace tres años a partir de jugadoras provenientes de diversos clubes navarros, únicamente

Selección DN+