Actualizada 05/05/2019 a las 21:20

Una victoria ante el Cádiz en dos semanas daría el ascenso a Osasuna. La cuenta es clara. El empate del Albacete esta tarde contra el Numancia hace que los manchegos no puedan dar caza al líder si es capaz de ganar su compromiso en el Carranza tras sumar los tres puntos del Reus en la siguiente jornada. La celebración se produciría después del duelo que tendrá lugar en tierras andaluzas el domingo 19 de mayo a las 18 horas.

En ningún caso el tercer clasificado podría llegar a la cifra de los 80 puntos que obtendría el equipo de Jagoba Arrasate en caso de triunfo. Si el Albacete gana sus dos próximas citas quedaría a 9 de distancia con los mismos en juego. Pero Osasuna tiene el golaverage ganado.

OSASUNA PUEDE SUBIR SIN JUGAR ANTE EL REUS

También hay opciones de que Osasuna ascienda el próximo fin de semana, pero depende de otros resultados. Primero, que el Albacete pierda contra el Rayo Majadahonda a domicilio; segundo, que el Mallorca tropiece en su visita al Nàstic para evitar un remoto triple empate a 77 puntos; y tercero, que el Cádiz no haga pleno de victorias contra el Málaga (juega este lunes) y el Dépor. Los gaditanos aún entran en los pronósticos porque pueden sumar 78 puntos (uno más de los que tiene ahora Osasuna) si lo ganan todo de aquí al final, incluyendo su choque contra los rojillos.

De esa manera, Osasuna mantendría la distancia actual de 12 puntos con el tercero a falta de cuatro jornadas, lo que le valdría para celebrar el ascenso de forma matemática.

Los rojillos tienen por delante cinco jornadas para confirmar el objetivo. Pudo llegar este domingo, aunque una victoria en Alcorcón no habría bastado por el 'Alba' no ha perdido contra el Numancia. El siguiente fin de semana las opciones, todavía lejanas, se ponen encima de la mesa. Osasuna guardará descanso y mirará a sus rivales. Si no se da la carambola, el 19 de mayo tendrá la oportunidad de sellar el regreso a Primera si gana en Cádiz.

