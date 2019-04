Las quejas de Ramis por el arbitraje en el Osasuna-Albacete

Actualizada 27/04/2019 a las 22:02

La rueda de prensa de Luis Miguel Ramis se ha centrado en la labor arbitral de Pulido Santana, que expulsó a Dani Torres y Roman Zozulia. "Otra vez considero que no se ha valorado todo en su justa medida. Eso penaliza y más en un estadio que empuja y somete tanto", ha comentado el entrenador visitante.

"No se ha valorado todo en su justa medida. Nos vamos penalizados en exceso con cuatro expulsados en dos partidos contra Osasuna", ha señalado sobre el criterio arbitral, aunque ha reconocido que la victoria rojilla ha sido "justa". Sin embargo ha pedido el mismo criterio para ambos equipos.

Ramis ha argumentado su lamento refiriéndose a la expulsión de Dani Torres por doble cartulina amarilla. "Por ejemplo, si considera que la primera es amarilla, me parece bien y la segunda es justa. Pero al final hay una acción de un choque de Unai con Rei Manaj, que casi le da media vuelta en el aire. Y no la sanciona como amarilla. Me parece que es más sancionable la segunda que la primera por una disputa arriba en la que el jugador no hace nada. Cada disputa que hay arriba es una amarilla. Creo que ha sido una disputa limpia. No sé en qué se está convirtiendo el fútbol", ha relatado.

También ha señalado como polémica la jugada del minuto 49 en la que el lateral Fran García ha hecho falta a Nacho Vidal antes de plantarse ante Rubén Martínez. "Le doy mucha importancia, era una opción buena. En la tele no hemos visto que hubiera nada", ha valorado.

Selección DN+