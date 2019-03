Rubén Martínez vuelve a la portería de Osasuna en el partido contra el Extremadura

Actualizada 29/03/2019 a las 12:16

Rubén Martínez volverá a ocupar la portería de Osasuna. Arrasate ha desvelado que será su apuesta el domingo después de que se haya ausentado dos encuentros consecutivos.



"No hay ningún argumento de peso para quitar a Rubén. Quería ver a Sergio, ahora está más preparado", ha dicho Arrasate. El entrenador ha anunciado la presencia de Rubén pero no ha querido adelantar si será una decisión definitiva hasta final de temporada.



El meta gallego vuelve al once después de perder el puesto ante el Rayo Majadahonda hace dos jornadas, cuando se había ausentado de alguna sesión por su paternidad. Ante el Tenerife volvió a jugar Herrera y ahora será Rubén quien defienda la portería.

