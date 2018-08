Rubén Martínez es duda para el debut rojillo en Mallorca

Actualizada 15/08/2018 a las 17:01

El portero de Osasuna Rubén Martínez, incorporado este verano al equipo navarro, es seria duda para el debut liguero del próximo domingo en Mallorca por una lesión muscular. Rubén apuntaba a titular en el Estadi de Son Moix por la grave lesión de Sergio Herrera al final de la pasada temporada que le tendrá de baja hasta diciembre y si no puede jugar el domingo defenderá la portería rojilla el canterano Juan Pérez, de 22 años.



El portero fichado este año procedente del Deportivo tiene una "lesión muscular en los aductores del muslo derecho", según informó este miércoles el club navarro, que indicó que Rubén será sometido a una resonancia magnética mañana jueves y permanecerá 48 horas en reposo, hasta el viernes, en víspera del viaje a Palma de Mallorca.



No es el único jugador con el que no podrá contar Arrasate. El delantero Xisco Jiménez, exjugador del Mallorca, sufrió una herida en la pierna izquierda de poca importancia, aunque es baja para el partido del domingo al tener pendiente una sanción de la pasada temporada. Por este mismo motivo es también baja para el estreno liguero el lateral Manuel Castellano 'Lillo', mientras que el defensa central Aridane Hernández no podrá jugar por una lesión de tobillo sufrida durante la pretemporada.

