Actualizada 21/03/2019 a las 13:08

Sergio Herrera defenderá el marco de Osasuna este viernes en Tenerife (21.00 horas). Es la idea que tenía en mente desde hace días Jagoba Arrasate y que esta mañana él mismo ha confirmado. "Mañana jugará Sergio de inicio", ha zanjado el técnico rojillo, que en la anterior jornada ya apostó por el meta burgalés tras diez meses inactivo, aprovechando la paternidad de Rubén Martínez que le obligó a viajar a Barcelona y perderse algún entrenamiento.

Al término del entrenamiento antes de partir de viaje, Arrasate ha separado a los dos para comunicarles su decisión. Ha charlado con ellos varios minutos. "Tengo dos buenos porteros. Entiendo que vosotros le deis muchas vueltas pero yo estoy tranquilo con ese tema. Creo que Rubén está en un gran momento, como el equipo, y no hay ningún argumento para que no juegue. Pero Sergio también estaba preparado. Se juntan dos partidos en cinco días donde quiero ver a Sergio. A partir de ahí ya veremos". Aun y todo Arrasate no optará por rotaciones con ellos. "No creo. Queremos tener a todos dentro de la dinámica y era el momento por lo que pasó un poco con Rubén la pasada semana y porque se juntan dos partidos en pocos días".

EL COMPAÑERO DE MÉRIDA

Osasuna acudirá con dos bajas en el centro del campo, la del sancionado Oier y la del lesionado Iñigo Pérez. Luis Perea se perfila como recambio. También ha entrado en la convocatoria Moncayola, navarro del Promesas. "Perea es la solución más natural, aunque alguna vez hemos jugado con Roberto Torres por dentro también. También está Moncayola o podríamos cambiar de dibujo. Hay que darle una vuelta", ha explicado Arrasate. " Perea es el que más se puede complementar con Fran Mérida en ese doble pivote para ese otro tipo de trabajo. La duda es que lleva un mes sin jugar. Son partidos exigentes. Una cosa es que estés bien de la lesión y otra es que estés con ritmo, por la forma que tenemos de jugar. Le daremos una vuelta, también porque Roberto Torres no termina de recuperarse bien de esos problemas gástricos".

El once de Osasuna en Tenerife sería el formado por Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García y Clerc; Perea, Mérida; Torres, Rubén García, Rober Ibáñez; y Brandon.

Selección DN+