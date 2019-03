Arrasate (Osasuna) "Somos conscientes de lo que nos jugamos, no hay euforias"

Actualizada 21/03/2019 a las 14:15

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha afirmado que el conjunto rojillo, líder de Segunda, asume el próximo choque ante el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez siendo consciente de lo que se juega, por lo que “no hay euforia, sino cautela, y mucha ilusión”.



“Sabemos que nos cuesta ganar y eso hace que no nos relajemos”, ha indicado en una conferencia de prensa previa al encuentro, en la que ha confiado en que el cuadro navarro, que no ha ganado nunca en el estadio tinerfeño, “rompa esa estadística”.



El técnico vasco ha destacado que el Tenerife es un equipo al que le gusta llevar la iniciativa, "muy fuerte en casa", al que le está costando ganar, pero "no pierde, empata mucho”.



En esta línea, ha incidido en que el rival tiene “muy buenos jugadores y un entrenador experimentado, que sabe moverse muy bien en estas situaciones”.



Igualmente, ha considerado que empatar fuera de casa "puede ser bueno”, aunque ha matizado que también “puede saber a poco” y ha subrayado que, en cualquier caso, “a priori" saldrán a ganar.



Arrasate ha avanzado que el guardameta Sergio Herrera volverá a formar parte del once titular, como ya hizo en el pasado choque ante el Rayo Majadahonda, encuentro en el que volvió a la competición tras sufrir una grave lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que se produjo a mediados de mayo de 2018.



Al respecto, ha explicado que ambos guardametass son de garantías y que Rubén Martínez, que durante esta campaña ha sido el portero titular, “está en un gran momento, como el equipo, no hay ningún motivo ni argumento para que no juegue, pero Sergio también estaba preparado”.

Así, ha apuntado que se han juntado dos partidos en cinco días (el del Rayo Majadahonda, disputado el pasado domingo, y el de este viernes ante el Tenerife) y quería ver a Sergio Herrera: "Creo que está preparado y podemos necesitarlo”.



Sobre cómo solucionar las bajas de Oier Sanjurjo, por acumulación de tarjetas, y de Íñigo Pérez, por un fuerte dolor en el primer dedo del pie derecho, donde sufrió una artritis traumática en el transcurso de esta campaña, ha explicado que tiene varias posibilidades.



De esta manera, ha afirmado que el centrocampista Luis Perea sería “la solución más natural”, aunque lleva un mes sin jugar, al recuperarse de una lesión,, por lo que Roberto Torres, jugando por dentro, o Jon Moncayola, podrían ser otras variantes.



“Hay que darle una vuelta a eso, aunque lo más natural sería que entrase Perea”, ha remarcado, para añadir, sobre las características del centrocampista madrileño, que es “el que más se puede complementar con Fran Mérida”.



En cualquier caso, ha lamentado que sea dudoso que Íñigo Pérez pueda recuperarse para la próxima semana.

