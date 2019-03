Lillo, "privilegiado" por seguir en Osasuna y aspirar al ascenso

Actualizada 19/03/2019 a las 16:44

El defensa alicantino Manuel Castellano Castro, "Lillo", tras el acuerdo para prolongar su vinculación con Osasuna hasta junio de 2020, ha agradecido la "confianza" que ha puesto el club en él, se ha reconocido como "un privilegiado" y se ha mostrado deseoso de jugar en Primera División con el equipo rojillo.

Así lo ha señalado Lillo en conferencia de prensa en la que se ha definido "muy contento y muy feliz. Mi familia y yo estamos muy felices de poder seguir aquí. Con muchas ganas de seguir trabajando y seguir aportando al equipo desde donde me toque".

"Me siento muy identificado con el club y valoro mucho su gesto del club porque desde que me llamó Braulio -Vázquez, el director deportivo de Osasuna- hasta hoy no ha cambiado nada su palabra. Me siento un privilegiado porque seguir aquí es muy importante, y sobre todo que el club mantuviese su palabra. Muy agradecido porque veo que el club confía en mí", ha subrayado el alicantino.

Lillo ha recordado que cuando llegó a Pamplona dijo que quería "volver a jugar en Primera y hacerlo con Osasuna. Estamos ahí, quedan doce jornadas y espero y deseo que el equipo vuelva a Primera División. Si aporto en el campo, perfecto, y si no es dentro de él hay que aportar desde fuera, intentar ayudar a los compañeros y que el día a día sea mucho más fácil".

Al respecto, ha advertido de que lleva un mes "absolutamente parado y quiero coger la forma cuanto antes para poder ayudar al equipo", ha finalizado.

El defensa de Aspe (Alicante), nacido el 27 de marzo de 1989, llegó a Osasuna con la carta de libertad procedente del Sporting de Gijón en septiembre de 2017 y su contrato finalizaba en junio de 2019, pero con este nuevo acuerdo prolongará un año más su vinculación con Osasuna y tendrá una cláusula de rescisión de 3 millones de euros.

Tras su renovación, Lillo ha comparecido acompañado por el director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, quien por su parte ha explicado los motivos que han llevado al club a extender un año más su contrato.

"Vino hace dos años en una situación difícil y al final poco a poco, con su entrega y su trabajo, creo que refleja mucho el sentir de la gente, el ADN de Osasuna", ha dicho Braulio.

Ha definido a Lillo como "un jugador que lo da todo, a veces incluso hay que pararle, y al final es uno de los jugadores con los que estás muy a gusto teniéndolo en la plantilla porque sabes que lo da todo y es un excelente compañero".

Vázquez ha reconocido que pese a que Lillo tuvo un problema de salud hace poco, "ni el entrenador, ni la junta directiva ni yo pusimos en duda su continuidad. La gente que corresponde con el club creo que tiene merecida su renovación", ha asegurado.

La comparecencia ha tenido lugar al término del entrenamiento con el que Osasuna ha proseguido este martes con su preparación para el duelo del viernes ante el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López.

Jagoba Arrasate ha diseñado una sesión en la que la plantilla se ha dividido en dos grupos, uno de los cuales ha reunido a quienes disputaron más minutos en el duelo ante el Rayo Majadahonda y que han realizado trabajo de fuerza en el gimnasio, para posteriormente hacer ejercicios para la mejora de la técnica sobre el terreno de juego.

Al otro grupo se ha añadido Oier, que no podrá jugar el próximo partido por acumulación de amonestaciones. Estos futbolistas han entrenado a través de técnica, finalizaciones y posesiones.

Luis Perea ha completado toda la sesión junto al resto de sus compañeros de este grupo.

