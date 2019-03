Actualizada 18/03/2019 a las 13:37

Osasuna no va a poder contar este viernes con su máximo artillero. Juan Villar sufre un edema en el bíceps femoral del muslo izquierdo, tras las pruebas realizadas esta mañana en la Clínica Universidad de Navarra, motivo por el cual fue sustituido en el partido de este domingo en el descanso. Autor de once goles en lo que va de temporada, no podrá por tanto enfrentarse a su ex equipo en la isla.

PRUEBAS A ROBERTO TORRES

Por otro lado Luis Perea comenzará mañana martes los entrenamientos con el grupo y Roberto Torres ha sido sometido a pruebas en la Clínica para valorar los problemas estomacales que arrastra desde la semana pasada y que le impidieron rendir contra el Rayo Majadahonda a su mejor nivel.

