El tiro de Roberto Torres entró

El único gol de Osasuna estuvo salpicado por la polémica. Roberto Torres cazó un balón en el segundo palo tras una gran asistencia de Iñigo Pérez. El árbitro y el linier tardaron en dar el gol porque Bernabé despejó el balón sin que tocara la red. En las imágenes se ve que el meta del Nàstic tiene todo el cuerpo dentro de la portería cuando desbarata el tiro del centrocampista de Osasuna.

Se tardó en varios segundos en conceder el tanto favorable a los rojillos, que pasaron de la protesta a la celebración al marcar antes del descanso. La jugada

PARA MARTÍN NO FUE GOL

"El gol no ha sido, me lo han dicho tajantemente. Pero no quiero hablar de los colegiados. Le he dicho al línea que se había equivocado, que las imágenes eran muy claras. ¿Pero de qué sirve? De nada", relató Martín en rueda de prensa.

Por su parte Jagoba Arrasate aseguró que desde su posición no había podido verlo, lo mismo que Roberto Torres, quien en el momento no tuvo la seguridad de que había sido gol según comentó en la zona mixta.

