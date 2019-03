Jagoba Arrasate (Osasuna): "Ante el Nástic vamos a sacar un once competitivo"

Actualizada 01/03/2019 a las 14:48

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, se ha mostrado este viernes “convencido” de que, pese a los jugadores lesionados que tiene el conjunto ‘rojillo’, en el choque ante el Gimnàstic de Tarragona que se disputará este sábado en El Sadar sacará “un once competitivo”.



“Creo en mis jugadores y sé que la afición nos va a dar un plus”, ha remarcado en una conferencia de prensa previa al encuentro en la que ha aseverado que el rival es un equipo que “hace 15 días empató ante el Deportivo de La Coruña” y que ganó a Osasuna en la primera vuelta.



“Nos va a poner las cosas muy difíciles, está en un buen momento, y vamos a necesitar de nuestra mejor versión”, ha remarcado.



Se ha referido a la posibilidad de conseguir este sábado la décima victoria consecutiva en El Sadar y superar así el récord de triunfos seguidos de Osasuna en su feudo, que hasta ahora está en nueve, y ha señalado que serían “tres puntos más” y que el objetivo “es llegar a 54 puntos”.

El de Berriatua ha confirmado la inclusión en la convocatoria de cuatro jugadores de Osasuna Promesas, el defensa Endika Irigoyen, los centrocampistas Jon Moncayola y Aimar Oroz y el delantero Iván Martínez Barbero -estos dos últimos han sido citados por primera vez esta campaña- ante las bajas de futbolistas del primer equipo por lesión.



Ha afirmado que todos ellos tienen “ilusión” y que son jugadores que conoce y que “pueden aportar, por eso están en la convocatoria, aquí no hay ningún capricho”.



Así, sobre la baja del extremo Rober Ibáñez, que no ha entrado en la convocatoria al no poder ejercitarse esta mañana con sus compañeros y que estos días ha sufrido unas molestias en el cuádriceps derecho, ha precisado que “algo tiene”.



Ha admitido que el plan de partido “cambia algo” al no poder contar con los dos futbolistas que “más desborde tienen”, en referencia a Rober Ibáñez y Kike Barja, lesionado este último en el músculo semimembranoso de la pierna izquierda.



Así, ha indicado que si Osasuna “repite el mismo dibujo”, está obligado a buscar un sustituto en la banda que “puede ser Rubén García, Olavide o Aimar Oroz”, pero que también “está la variante de jugar con tres centrales, con carriles”.



“Tenemos una forma de entrenar y jugar que nos ha traído hasta aquí y tenemos que mantenerla”, ha defendido para añadir que, si sus jugadores “echan el freno ahora, no vamos a ser ese equipo que hemos sido hasta ahora”.



Y ha apuntado, además, que el mediapunta Rubén García, que no compitió ante el Numancia y el Zaragoza por una lesión en el recto anterior derecho y que ha entrado en esta convocatoria, “en principio está bien”.



También, y cuestionado por su renovación al frente de Osasuna, ha señalado que “hay sintonía” y “cuando las dos partes quieren es cuestión de tiempo”.

