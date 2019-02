Rubén García se queda fuera para evitar riesgos

Actualizada 23/02/2019 a las 09:13

En Osasuna quieren cuidar al máximo el estado físico de Rubén García. La lesión en el recto anterior del cuádriceps hace que se pierda el segundo partido seguido. Fue baja en Soria y Jagoba Arrasate no lo incluyó en la lista.



El de Xàtiva ha apurado los plazos de su recuperación esta semana, pero siempre al margen del grupo. Este viernes siguió la misma tónica. No participó con sus compañeros y realizó carrera por su cuenta. Todavía no está en condiciones de jugar uno de los futbolistas más diferenciales. El objetivo es que esté disponible el próximo sábado.



“Está mejor, esta semana le he dejado tranquilo y hoy (por el viernes) he hablado con él. Ha sido una conversación sincera y lógico. Él no está al cien por cien y hay riesgo de lesión. No tiene ningún sentido. Va mejor cada día y el foco lo ponemos en la semana que viene. Si sigue esta evolución va a estar”, desveló Jagoba Arrasate.



PEREA, CON MOLESTIAS

Lillo y el canterano Javi Martínez se ejercitaron en solitario en el césped de Tajonar, tal y como está previsto en sus procesos de recuperación. Sin embargo, Luis Perea ni siquiera saltó al terreno de juego. El jueves sintió unas molestias en la zona afectada y ha disminuido la carga de trabajo.

