Rubén García no está descartado en Osasuna para el sábado

Actualizada 19/02/2019 a las 15:05

La participación de Rubén García en el encuentro de este sábado contra el Real Zaragoza está complicada pero no está descartada. En el regreso de Osasuna a la actividad diaria semanal, el jugador ha comenzado este martes a correr por uno de los campos de hierba en solitario mientras continúa con su readaptación en el gimnasio de la lesión en el recto anterior derecho (cuádriceps). De momento nadie en Osasuna le aparta del encuentro, sabiendo que no se tomarán más riesgos de los necesarios. Es, por lo tanto, duda. Fue baja en Soria y estos días anteriores los ha aprovechado para no perder el tiempo y trabajar en la recuperación en Tajonar con los readptadores y fisios. Habrá que ver su evolución de aquí al sábado.

PEREA AUMENTA LA CARGA

Mientras tanto, quien ha aumentado la carga es Luis Perea, lesionado en el bíceps femoral, y que podría llegar al sábado. Lillo sigue también por su cuenta y así estará toda la semana para ponerse a punto a nivel físico ya que ha estado un mes parado por una pericarditis.

