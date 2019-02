18/02/2019 a las 06:00

Once tiros a puerta y dos fuera de los tres palos. Esos fueron los guarismos de remates de Osasuna ayer. Once iban dentro y dos desviados. Cuando lo normal en todo caso es que hubiera sido al revés: dos a portería y once al segundo anfiteatro. Lo normal no en este Osasuna sino en cualquier partido de esta misma liga. El Numancia sin ir más lejos remató dos veces a gol y marcó uno y a eso hay que sumar otro chut fuera del arco. Y para de contar. Hay muchas cosas que no son normales en est

Etiquetas Osasuna

Selección DN+