Barkos dice que la propuesta de Osasuna para el aval es "razonable"

Actualizada 18/02/2019 a las 16:23

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado que la propuesta del Club Atlético Osasuna para recibir un aval del Ejecutivo en la reforma del estadio de El Sadar es "razonable" tras analizar el plan de viabilidad presentado por el club y habiendo comprobado que en los últimos años ha pagado su deuda con Hacienda.



No obstante, ha señalado que eso "no quiere decir que la propuesta sea matemáticamente segura" y ha explicado que el Gobierno presentará un proyecto de ley al Parlamento para conceder el aval si previamente tiene garantizado el apoyo necesario del Legislativo.



"El Gobierno presentará el proyecto si hay una mayoría en la Cámara y una mayoría del cuatripartito que se avenga, si no, no tendría sentido que el Gobierno lo presentará", ha afirmado, en una entrevista con la Cadena Ser.



Uxue Barkos ha señalado que el estudio que le correspondía hacer al Gobierno foral para la concesión del aval "está prácticamente finiquitado". "Hay circunstancias que van a tener un informe negativo por parte del Gobierno, por cuestiones formales y técnicas muy básicas, y hay otras que hacen ver que es posible. El plan de viabilidad que nos ha presentado Osasuna de esta inversión junto con el historial bien reciente de estos cuatro o cinco años en los que ha ido pagando sus deudas con hacienda, nos hace pensar que es una propuesta razonable, lo que no quiere decir es que sea matemáticamente segura", ha señalado.

Selección DN+