Las 900 entradas que sacó a la venta este martes Osasuna para el encuentro del domingo en Soria se agotaron en tres horas y media. El proceso se llevó a cabo online para los socios del club y la demanda desbordó las previsiones. Desde las 10 horas cientos de aficionados rojillos trataron de hacerse con una localidad. La venta finalizó pasadas las 13:30.



Al menos 1.500 se darán cita en Los Pajaritos. A las 900 que se vendieron ayer cabe sumar las 300 que tienen los peñistas a través del convenio suscrito con Aficiones Unidas. Además, Osasuna percibe algo menos de 100 pases de cortesía, que habitualmente se intercambian entre los clubes. Numerosos seguidores también se agenciaron sus entradas directamente en Soria.



Durante la mañana hubo una gran cantidad de personas accediendo a la página web del club para efectuar la compra. Cada socio tenía derecho a una localidad y por persona podían lograrse hasta seis. En menos de una hora ya se habían despachado 700 entradas, según informó el club.



Osasuna pidió paciencia a los aficionados. Muchos de ellos trataron de adquirirlas sin éxito. El club comunicó que por cada intento de compra que no se materializaba, el sistema bloqueaba la venta durante diez minutos. Algunos de quienes fueron actualizando la página confirmaron su entrada. Otros no tuvieron la misma suerte en el proceso. Desde la entidad siguieron afirmado que iban a tratar de liberar las butacas que bloqueaba la web por los intentos de compra que no habían finalizado.



En total hubo “667 procesos de compra utilizando 900 carnets de socio”, informó la entidad, que pidió disculpas a los que se quedaron sin entrada por la “alta demanda”. Los socios pudieron hacerse con asientos para la cita del domingo a las 16 horas ante el Numancia a un precio de 25, 30 y 35 euros.

“¿Tienes una entrada de sobra para Soria?”; “compro entrada para el Numancia-Osasuna”; ¿alguien que quiera vender una de 30 euros?”; ¿alguien vende una entrada?”, fueron solo algunos de los mensajes que se leyeron ayer en las redes sociales tras haberse finalizado el proceso de compra. También hubo quien ofreció una localidad para el partido.

El desplazamiento cercano a Soria y la buena marcha del equipo han incentivado las ganas de la afición por querer acompañar a Osasuna.

Se espera una masiva presencia de seguidores de Osasuna el domingo en Soria y no debería haber problemas para que se tengan entrada para Los Pajaritos. El campo tiene capacidad para 8.700 espectadores y a la última cita fueron 2.700. Algunos aficionados ya han adquirido localidades por su cuenta a través de contactos en Soria o acudiendo directamente allí. No se han encontrado problemas. Pero quienes tengan pensado asistir y comprarlas en el estadio el mismo día se encontrarán las taquillas cerradas si el partido se declara de alto riesgo.



Al desplazarse un gran número de personas hasta Soria es probable que la Comisión Antiviolencia tome esta medida en las próximas horas, algo que ya sucedió la pasada temporada en el Numancia-Osasuna.

La decisión de la Comisión, que se espera entre hoy y mañana, cambiaría radicalmente los planes del club soriano, que tenía previsto abrir sus taquillas el domingo. De ser considerado un compromiso de alto riesgo la venta de entradas el mismo día del partido quedaría prohibida. Esta valoración por parte de Antiviolencia viene marcada por la importante afluencia, no por un problema entre aficiones, ya que en los últimos viajes se ha vivido un gran ambiente en las calles de Soria.

⚠️ Entradas agotadas para el partido ante el @cdnumancia. La última entrada se ha vendido a las 13:34. En total ha habido 667 procesos de compra con éxito utilizando 900 carnets de socio. Pedimos disculpas a quienes no han podido hacerse con una entrada por la alta demanda. — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) 12 de febrero de 2019

