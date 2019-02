El error de un empleado que impidió que Satrústegui fuera de Osasuna

Actualizada 05/02/2019 a las 18:07

Jesús Mari Satrústegui está considerado como uno de los mejores delanteros que ha dado el fútbol nacional. Pamplonés de 65 años, triunfó en la Real Sociedad siendo el máximo goleador de su historia con 162 goles, de ellos 133 en Primera División. Fue txuriurdin desde 1971 (estuvo dos años en el filial) hasta 1986, y entre 1976 y 1982 promedió 17 goles por temporada. Satrústegui fue subcampeón y doble campeón de Liga.

Lo cierto es que Osasuna dejó escapar a este delantero que marcó una época, tal y como ha contado en una entrevista en Mundo Deportivo. Quién sabe, pero podría haber formado delantera con Ostívar, Echeverría, Iriguíbel, Martín... Un error de un empleado del club impidió un fichaje que estaba hecho. "Yo jugaba en el Juvenil en el CD Pamplona y jugué varias veces en la selección española juvenil de delantero. Me salieron varias ‘novias’. Yo tenía 16-17 años y me querían el Real Madrid, el Barcelona... pero para mí los importantes eran Osasuna y Real Sociedad, que también me querían", recuerda el pamplonés.

"Hablé con Osasuna y se arregló para jugara con ellos. Me daban la ficha más alta del equipo por aquel entonces. Además iba a estar cerca de casa, algo que también querían mis padres. Di el ‘sí’ a Osasuna y pasó un mes desde que nos dimos la palabra. Fui a cobrar el primer sueldo y el empleado que en ese momento estaba en el club me dijo que no tenía orden de abonarme las 15.000 pesetas que iba a cobrar. Me negó ese dinero y me fui con tal desilusión a casa por no haber podido cobrar mi primer sueldo, que les dije a mis padres que me iba a Donosti porque no quería saber nada de Osasuna", rememora.

Ya no hubo vuelta atrás. "Entonces mi madre llamó al club porque no quería que me fuera de casa y en Osasuna le contestaron que había sido un error del chico de la oficina, pero que sí que me querían y me iban a pagar. A mí ya se me habían cruzado los cables y no había vuelta atrás. Entonces fiché por la Real, que además me pagaba más. Al final fue la mejor decisión que he tomado en mi vida profesional como futbolista".

CAE MEJOR LA REAL QUE EL ATHLETIC

Satrústegui habla, por otra parte, de la simpatía mayor que genera la Real Sociedad en Navarra respecto al Athletic. "Sí que es cierto que la Real Sociedad siempre ha tenido como una especie de criterio diferente al del Athletic, que tiene el hándicap de poder fichar solo a todo lo que quede cerca de su casa. El Athletic se ha llevado jugadores importantes de Osasuna. Siempre ha habido un poco más de feeling hacia la Real, y su gente mira con más simpatía a los realistas que al Athletic", explica.

Selección DN+