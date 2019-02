Víctor Díaz: "Ese fallito en defensa ha marcado el partido"

Actualizada 03/02/2019 a las 19:49

El capitán del Granada F.C., Víctor Díaz, no podía ocultar la decepción tras la derrota encajada por su equipo en el estadio de El Sadar, en el encuentro correspondiente a la Jornada 24 de LaLiga 123, disputado este domingo 3 de febrero en Pamplona.

"Sabíamos que era partido muy complicado pero, en líneas generales, nos ha faltado hacer algo más en ataque. En defensa no hemos estado mal, pese a ese fallito", reconocía ante los medios a la conclusión del encuentro, al tiempo que reconocía que el equipo no está mal. "En líneas generales estamos compitiendo bien", aseguraba el defensa.

No quiso culpar de la derrota a las bajas con las que el equipo llegaba a Pamplona. "Teníamos de bajas a Montoro y a San Emeterio, pero sus sustitutos lo han hecho la perfecccion", reconocía el futbolista, reafirmándose que la competición es muy larga y que "todo el mundo va a tener su momento".

Y lamentó no haber podido sumar en un estadio de donde menos puntos se han escapado. "Era un partido complicado pero veniamos concienciados de sacar el partido, ya habíamos ganado en sitios donde nadie había ganado, aunque no ha podido ser. Nos vamos satisfechos con la pelea y la intensidad, pero no con el resultado", terminaba el capitán del conjunto dirigido por Diego Martínez que, pese a la derrota, mantiene el liderato junto a los rojillos y al Málaga, los tres equipos con 44 puntos.

