Jagoba Arrasate: "Ante el Granada, Osasuna necesita mostrar su mejor versión"

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha manifestado que su equipo, en el partido contra el Granada, líder de LaLiga 123, que se disputará este domingo en El Sadar, debe mostrar su “mejor versión” para ganar un choque “complicado” que reúne “muchos alicientes”.



Así lo ha indicado en una conferencia de prensa previa al encuentro, en la que ha señalado que el conjunto granadino es “un gran equipo, que lleva líder varias jornadas, es el menos goleado, el que menos pierde y el mejor visitante”.



Ha manifestado, sobre la posibilidad de que Osasuna logre la octava victoria consecutiva en El Sadar, donde no ha perdido ningún encuentro, que “parece que ha sido fácil (en referencia a la cifra) y no lo ha sido”.



Al respecto, ha señalado que su equipo está “deseando jugar otra vez en casa y vivir otra vez esa comunión con el público” y, así, “ganar más allá de la racha”.



No obstante, ha advertido que para ganar tendrá que estar “acertado”, Osasuna “en su mejor nivel” y la afición “como siempre”.



Tras el cierre del mercado de invierno, se ha mostrado “encantado” con la actual plantilla ‘rojilla’ y se ha referido a los cambios del equipo en la parcela ofensiva, ya que, en estos días, el delantero David Rodríguez ha salido cedido al Numancia y se ha incorporado, procedente del Getafe, el extremo Rober Ibáñez, de forma que Osasuna “refuerza el juego por fuera”.



Al respecto, ha explicado que, junto a Kike Barja, Ibáñez es otro jugador específico “en las situaciones de uno contra uno”.



“La opción de Rober era prioritaria para nosotros”, ha dicho, y se ha mostrado “encantado” por su llegada a Osasuna, ya que, “más allá de su nivel” es un jugador que “se conoce” y que “lo normal” es que entre en la convocatoria.



Así, ha destacado que es “muy importante el tema del vestuario, la unidad” y ha aseverado que se ha conseguido “hacer de una buena plantilla un buen equipo y a mí no me gusta mucho tocar eso”.



También ha avanzado que los delanteros Juan Villar y Brandon Thomas, que hasta ahora habían jugado en la banda en algunos encuentros, además de en otras posiciones, en la segunda vuelta se “repartirán los minutos arriba” con el delantero Xisco.



Respecto a la salida del defensa Miguel Flaño, que era uno de los capitanes, al Córdoba, ha indicado que ha sido “inesperado”, pero que en la plantilla “hay variantes para sustituir esa baja” y, en el día a día, se contarán con el filial.



Arrasate ha querido agradecer a Rodríguez y Flaño la “profesionalidad” mostrada por ambos al tiempo que ha reconocido que “han sido muy importantes en el día a día” y les ha deseado “lo mejor”.

