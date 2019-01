La llegada de Cardona, casi imposible

Actualizada 31/01/2019 a las 21:05

En Osasuna dan prácticamente por imposible la llegada de Marc Cardona en las últimas horas del mercado de fichajes. Pese a que el futbolista ha mostrado el deseo de fichar por el equipo rojillo, el Eibar no permite que salga si no contrata antes a otro delantero, algo que no ocurrirá salvo milagro. Eso es lo que pretendía a través de un acuerdo con el Deportivo, que le proponía el cambio de Cardona por Rolán.

Pero el atacante pretendido por Osasuna se ha plantado y ha mostrado su deseo de llegar a Pamplona o quedarse en Eibar pese a contar con otras opciones de Segunda División. Si como parece el club armero no ficha a un ariete in extremis, la puerta para que Cardona vaya a Osasuna está cerrada.

