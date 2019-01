El 'sacrificio' que hizo Javier Aguirre para entrenar a Osasuna

Actualizada 23/01/2019 a las 19:38

Javier Aguirre ha recordado su llegada a Osasuna en una entrevista concedida a Beins Sports. El mexicano, entonces seleccionador nacional, dejó el banquillo para desembarcar en Pamplona en la temporada 2002-2003. Al hablar de los "sacrificios" que forman parte de una trayectoria, Aguirre ha contado que aceptó la oferta rojilla pese a percibir un salario notablemente más bajo que el que tenía en México.

"Acepté sus condiciones económicas. Fui solo, no había lana para llevar a nadie. No es fácil. Me ofrecieron renovar en la selección. En Osasuna me daban una sexta o séptima parte de lo que cobraba en la selección", ha desvelado el que fuera entrenador de Osasuna durante cuatro temporadas.

Me contaba Javier Aguirre que otros técnicos de la selección mexicana tuvieron ofertas de Europa, pero que para llegar hay que sacrificar mucho: “Me fui a Osasuna cobrando 6 veces menos de lo que cobraba en el Tri”. pic.twitter.com/069oTwBy9l — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) 23 de enero de 2019

Además, en su reflexión ha hecho referencia a la llegada de su mano derecha, Nacho Ambriz."En el segundo año, me pude llevar a Nacho Ambriz, fui cobrando un poco más, se fueron cumpliendo objetivos y después de cuatro años picando piedra... Creo que la vida del futbolista y del entrenador es de mucho sacrificio", ha asegurado Aguirre.

