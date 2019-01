Osasuna ya le había ofrecido la renovación a Lillo antes de su lesión

Actualizada 16/01/2019 a las 08:17

Osasuna se puso hace días en contacto con el agente de Manuel Castellano ‘Lillo’ para iniciar las negociaciones para su renovación. Ocurrió antes de que se supiera la dolencia que le va a apartar de los terrenos de juego varias semanas. El club le ha hecho una oferta de renovación para que siga la próxima temporada en la entidad rojilla. Su vinculación concluye en junio y desde el 1 de enero el jugador es libre para negociar su llegada a cualquier equipo.



Pero ambas partes, tanto Osasuna como el futbolista, tienen el ánimo de renovar el contrato y seguirán produciéndose conversaciones con el acuerdo en el horizonte. La dirección deportiva, en sintonía con el cuerpo técnico, entiende que Lillo puede aportar en el proyecto del próximo año y se cuenta con su continuidad si acepta la oferta. Se valora su entrega y el peso que ha adquirido en el vestuario.



UN PERFIL QUE ENCAJA



Es la segunda temporada como rojillo del lateral de Aspe, que firmó dos años a su llegada en los últimos coletazos del mercado de verano. Llegó del Sporting de Gijón a última hora y no tardó en demostrar que sus valores casaban con Osasuna. Se ganó el respeto de la afición de El Sadar y también la confianza de los entrenadores, primero la de Diego Martínez y después la de Jagoba Arrasate.



“Para mí es un orgullo estar en Osasuna, un club histórico. Tenía otras ofertas, pero en cuanto Braulio me llamó, no tuve dudas. Puedo encajar bien en el perfil de Osasuna. Mi estilo de juego es de un jugador agresivo, de darlo todo en el campo”, declaró Lillo en su presentación. Era septiembre de 2017, ya con la temporada en marcha.



El alicantino se encuentra cómodo en la ciudad y el equipo. A sus 29 años ha disputado 53 partidos con Osasuna y su entrega ha encajado con la filosofía de la entidad. En la actual campaña ha sido protagonista en 15 choques (12 de titular). No comenzó esta campaña partiendo en el once inicial, pero irrumpió aprovechando la lesión de Nacho Vidal, que ha sido su competidor en el lateral derecho.



INCOMBUSTIBLE



Los problemas con una gripe y la presencia de Vidal complicaron su presencia en el equipo titular. Ahora una pericarditis le hará estar de baja más tiempo. Está siendo un curso aciago para el lateral, que tampoco pudo jugar por sanción en la primera jornada. Lillo venía de ser un fijo en el esquema de Diego Martínez. En total disputó 38 encuentros, siempre de inicio, y en 36 de ellos jugó todos los minutos.



