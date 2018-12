Sergio Herrera: "No quiero que se me juzgue por mi pasado, sino por mi presente"

Actualizada 31/12/2018 a las 17:43

El guardameta de Osasuna Sergio Herrera, tras recibir el alta por una lesión sufrida hace más de medio año, se ha comprometido este lunes a "trabajar y demostrar" que está para competir.

Así lo ha señalado en rueda de prensa tras la sesión de entrenamientos con la que Osasuna ha retomado su preparación para su próximo partido contra el Cádiz, en el último día de 2018 en el que Herrera ha explicado cómo ha sido el proceso y las sensaciones que está experimentando tras volver a entrenar al mismo ritmo que sus compañeros.

"Estoy contento porque ya son siete meses desde que pasé por el quirófano y, aunque llevo mucho tiempo entrenando en el campo, no era con el grupo y estas semanas son especiales por volver con el grupo", ha dicho el mirandés.

Ha asegurado que la rodilla no le está poniendo "ningún impedimento y la verdad que estoy contento por volver. Mi proceso de recuperación ya ha finalizado y ahora creo que queda el de adaptación".

Ha valorado el parón navideño porque "esta semana de vacaciones me ha venido bien para trabajar y ganar tiempo también y creo que esta semana puede ser bonita para que vaya cogiendo confianza y los entrenadores me vayan viendo también que cada vez estoy mejor", ha dicho.

Preguntado por cómo afronta la situación de tener que ganarse el puesto tras gozar de la titularidad el curso pasado, el portero ha asegurado que no tiene "ninguna molestia, estoy perfecto, no tengo ningún miedo a recaer. Así que a trabajar. Yo me tengo que dedicar a trabajar y a demostrar que estoy para competir, ganarme cada día el puesto con los entrenamientos".

Así, reconoce que su compañero de demarcación, Rubén, "está ahora mismo en un buen momento y eso es bueno para todos. Yo no quiero que se me juzgue por mi pasado, sino por mi presente. Acabo de salir de una lesión de rodilla y creo que lo legal es que se me juzgue por el presente".

"Yo tengo ganas de competir, de una competencia sana, trabajar y esperar mi momento, y cuando me llegue, tratar de disfrutarlo", ha afirmado.

Sergio también ha explicado cómo ha vivido estos meses de trabajo oscuro en el plano personal, tratando de extraer una lectura positiva de su lesión, de forma que "cuando estás en esta situación te das cuenta de verdad quién está", ha dicho para asegurar que se ha sentido "querido" por el Club, por la afición y por su propio entorno.

Herrera se ha expresado al término del entrenamiento con el que el Club Atlético Osasuna ha retomado el trabajo en Tajonar, después de que los jugadores hayan tenido una semana de descanso tras la victoria en Reus y antes de afrontar su regreso a LaLiga 123.

Para preparar el encuentro, que tendrá lugar el próximo domingo a las 18:00 horas ante el Cádiz Club de Fútbol en El Sadar, Jagoba Arrasate ha diseñado un plan de trabajo con seis entrenamientos previos al duelo.

La sesión se ha iniciado con trabajo de fuerza en el gimnasio y posteriormente, ya sobre el terreno de juego, los futbolistas han realizado ejercicios para la mejora de la técnica, rondos, posesiones y unas series de carrera.

Todos los jugadores han completado la sesión al ritmo del grupo a excepción de Luis Perea, que lo ha hecho de forma parcial y presenta buena evolución, y Javi Martínez, al que los servicios médicos han dado reposo hasta el próximo miércoles, cuando realizará trabajo específico para recuperarse de su lesión.

