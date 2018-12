Alkiza, expulsado: "Menuda vergüenza"

Actualizada 23/12/2018 a las 15:15

Bittor Alkiza, el segundo entrenador de Osasuna, ha tenido que dejar el banquillo al comienzo de la segunda parte. En el minuto 49, se ha dirigido al cuarto árbitro del partido, el aragonés Latorre García, para recriminarle el mal criterio en las faltas que estaba señalando el principal, el canario Pulido Santana. Ha sido expulsado, tal y como señala el acta: "En el minuto 49 el técnico Alkiza Fernández, Bittor Imanol, fue expulsado por el siguiente motivo: Dirigirse hacia el cuarto árbitro a voz en grito, protestando una de mis decisiones, dirigiéndose hacia él en los siguientes términos: 'No pitáis ni una puta falta a favor, menuda verguenza".

Jagoba Arrasate ha mostrado su extrañeza en rueda de prensa ya que no es habitual verle a su ayudante en esas situaciones. "Normalmente suelo ser yo el que más habla o protesta. Hoy yo no he dicho nada y parece ser que él ha dicho algo. Me extraña porque Bittor no es así. Veremos qué pone en el acta", ha indicado el entrenador rojillo.

Pulido también ha mostrado la doble amarilla a Clerc en el minuto 85, ambas amonestaciones por "derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria". Será baja en la primera jornada del año contra el Cádiz el 6 de enero.

