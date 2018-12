Xavi Bartolo: "El Reus acabará solucionando los problemas"

Actualizada 21/12/2018 a las 15:58

El entrenador del Reus Deportiu, Xavi Bartolo, augura que se solucionarán todos los problemas económicos que está atravesando el club tarraconense y que podían desembocar en la pérdida de la categoría.



En declaraciones a los periodistas en la previa del partido que los catalanes disputarán este domingo en el Estadi Municipal de Reus ante Osasuna, Bartolo, se mostró convencido de que "el club acabará solucionando los problemas" que han llevado a la plantilla a denunciar a la entidad por falta de cobro.



Once de los futbolistas han cobrado, Tito Ortiz ha rescindido su contrato y el resto de jugadores han denunciado al Reus para poder recibir todo lo que se les adeuda.



"No hemos tenido una semana normal, pero creo que, en no demasiado tiempo, volveremos a la normalidad", manifestó Bartolo quien, pese a los problemas extradeportivos, espera "competir al mismo nivel que en los últimos partidos".



"Para mí y para el cuerpo técnico, lo importante es hacer un buen partido e intentar sumar los tres puntos", aseguró el preparador catalán, que prevé un encuentro difícil mañana, ya que "Osasuna tiene una plantilla muy buena".

