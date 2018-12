Envía tu mensaje de ánimo a Michael Robinson, enfermo de cáncer

El exjugador y periodista deportivo británico Michael Robinson padece un melanoma avanzado con metástasis, "uno malo que no tiene cura", y ha afirmado que aunque es una batalla que prefería "no librar" está convencido de que la va a "ganar".

Si quieres enviar un mensaje de apoyo a Robinson, puedes comentar añadir tu comentario a esta noticia.

Cuando escuchas a Michael Robinson, que cae bien a todo el mundo y con el que has compartido tantas horas de televisión (y videojuegos), anunciar lo que ha anunciado... te quedas helado. Notas la noticia sorprendentemente cercana. Eso habla muy bien de él. Fuerza!

El propio Michael Robinson ha mostrado en redes sociales su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas.

Rara vez una persona puede llegar a sentir tantas muestras de cariño como estoy recibiendo. Si por un momento me faltara ánimo ya me habéis reforzado. Estoy muy agradecido y sintiendo como si estuviera en Anfield cuando cantaban ‘You’ll never walk alone’. Miles de gracias!!