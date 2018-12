Osasuna sigue invicto en El Sadar ante un Alcorcón peleón

16/12/2018 a las 18:18

Osasuna ha sumado su quinta victoria consecutiva en El Sadar en el último partido de este año en su campo, donde permanece invicto esta Liga, a costa de un Alcorcón que no supo defender la ventaja inicial en el marcador. En el primer cuarto de hora del partido, aunque ambos conjuntos han imprimido un ritmo alto de juego, no han llegado a crear ocasiones de peligro claras, si bien un disparo de Juan Muñoz, nada más comenzar el encuentro, ha conllevado la primera estirada del guardameta 'rojillo', Rubén Martínez.



Otra vez fue ha sido Muñoz, en el minuto 18, quien ha protagonizado la mayor jugada de peligro hasta ese momento al quedarse solo ante Martínez, aunque su disparo se fue alto. El dominio del encuentro, en la primera parte, ha sido alterno, y aunque los locales han llevado la iniciativa en el ataque apenas han inquietado la portería defendida por Raúl Lizoáin merced a una ordenada defensa del conjunto madrileño, que se ha mostrado superior en la disputa del balón.



Así, por parte de Osasuna, ha sido el defensa central David García, en el minuto 33, quien ha estado a punto estuvo de anotar el primer tanto del partido, aunque su remate se ha ido fuera. En los últimos cinco minutos, ha sido el cuadro navarro quien ha comandado el ataque y, de esta forma, Nacho Vidal, a pase de Roberto Torres, ha rematado en el área pequeña sin suerte. A los diez minutos de comenzar la segunda parte, se ha adelantado el conjunto alfarero a través de un remate de cabeza de Eddy Silvestre en un corner lanzado por Nono y minutos después a punto ha estado el cuadro madrileño de anotar el segundo, mediante un remate cruzado de Dorca, que por poco no alcanza Muñoz.



Lo intenta Osasuna, que se vuelca más en el ataque tras el tanto encajado, y así el técnico Jagoba Arrasate da entrada al delantero Xisco, quien, a los cuatro minutos de saltar al campo, lleva las tablas al marcador. A falta de un cuarto de hora para el final, el Alcorcón ha tenido las mejores ocasiones, a través de Aly y Juan Muñoz, pero ha sido Roberto Torres mediante un disparo magistral quien ha anotado el tanto de la victoria.

Ficha técnica:

2 - Osasuna: Rubén Martínez; Nacho Vidal, David García, Unai García, Clerc; Oier, Fran Mérida (Miguel Flaño, m.85); Rubén García, Roberto Torres y Kike Barja (Íñigo Pérez, m.67) y Brandon (Xisco, m.67).

1 - Alcorcón: Raúl Lizoain; Laure, Burgos, David Fernández, Aly (Casadesus, m.85); David Mayoral (Peña, m.68), Silvestre (Pereira, m.83), Toribio, Nono; Juan Muñoz y Dorca.

Goles: 0-1, m. 52: Silvestre. 1-1, m. 71: Xisco. 2-1, m: 81. Roberto Torres.

Árbitro: Víctor Areces Franco (Comité asturiano). Mostró tarjeta amarilla al local Fran Mérida y a los visitantes Silvestre, Juan Muñoz, Aly, Nono y Pereira.

Incidencias: partido correspondiente a la decimoctava jornada de la Liga1/2/3 disputado en El Sadar ante 13.437 espectadores. La presidenta de Saray (Asociación Navarra de Cáncer de Mama), Ana Sarasa, ha realizado el saque de honor tras haber recibido esta entidad la Medalla de Oro de Navarra.

