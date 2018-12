Osasuna busca seguir la buena racha ante el Alcorcón

Actualizada 15/12/2018 a las 16:24

Osasuna quiere despedir el año ante su afición con su quinta victoria consecutiva en El Sadar, dónde permanece invicto esta Liga, mientras que el Alcorcón desea seguir con su buena racha en Pamplona, ya que no ha perdido nunca, para regresar a la senda del triunfo tras dos tropiezos.



El Sadar es un fortín para Osasuna. De ocho partidos disputados en este campo seis han finalizado con victoria para los locales y de los 26 puntos que atesora el equipo navarro veinte se han logrado en su estadio. Los pupilos de Jagoba Arrasate son conscientes del margen de mejora del equipo y de la necesidad de completar un gran partido ante un Alcorcón del que el técnico ha destacado su condición de menos goleado del campeonato.



Arrasate deberá suplir las bajas seguras de los defensas Manuel Castellano 'Lillo', que no se ha ejercitado esta semana por estar aquejado de un proceso gripal, y de Aridane Hernández, que arrastra una lesión muscular. Es probable que al primero le sustituya Nacho Vidal, aunque también cabría la opción de que ocupara su puesto Oier Sanjurjo, y en el caso de Aridane Hernández, el defensa navarro David García es quien tiene más boletos para ocupar su puesto.



Otras bajas seguras para este encuentro son la del centrocampista Luis Perea, que sufrió una fractura en un dedo del pie derecho, y el guardameta Sergio Herrera, lesionado de gravedad el pasado mes de mayo. Por su parte, el Alcorcón afronta este partido después de perder los dos últimos frente a Albacete (2-1) y Reus (0-1), algo que no le había pasado en lo que va de temporada y que la pasada semana le hizo perder el liderato.



Aún así, el equipo madrileño está realizando una excelente temporada, sigue en los puestos altos de la clasificación y es uno de los rivales más temidos de la categoría por la dificultad que supone hacerle gol y lo acertado que se está mostrando en ataque. El objetivo del Alcorcón en su visita a El Sadar es sumar los tres puntos, recuperar sensaciones y afrontar la próxima semana, en la última jornada, con la seguridad de acabar el 2018 entre los seis primeros de la tabla.



Para este encuentro Cristóbal Parralo cuenta con la importante baja del lateral izquierdo Carlos Bellvis, sancionado, que será sustituido por el mauritano Aly Abeid. En el otro lateral, el derecho, Laure regresará también tras un partido fuera por sanción. Esas dos podrían ser la únicas novedades de un once en el que Cristóbal también medita el regreso de Nono al extremo izquierdo en sustitución de Borja Galán. Esta será la cuarta vez que Alcorcón y Osasuna se enfrenten en El Sadar. El balance de los anteriores tres encuentros es de dos victorias para el conjunto madrileño y un empate.

Alineaciones probables:

Osasuna: Rubén Martínez; Nacho Vidal, David García, Unai García, Clerc; Oier, Fran Mérida; Rubén García, Roberto Torres y Kike Barja y Juan Villar.

Alcorcón: Raúl Lizoain; Laure, David Fernández, Burgos, Aly; Sangalli, Silvestre, Álvaro Peña, Dorca, Galán o Nono; y Juan Muñoz.

Árbitro: Areces Franco (Comité Asturiano).

Estadio: El Sadar.

Hora: 16.00.

