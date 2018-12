Actualizada 05/12/2018 a las 17:03

El portero de Osasuna, Rubén Martínez, ha manifestado este miércoles que si el conjunto rojillo quiere "dar un paso más" en la clasificación, el equipo debe "ir a ganar" al próximo rival, el Albacete.



Así lo ha indicado en una conferencia de prensa posterior al entrenamiento en las instalaciones de Tajonar en la que ha advertido de que el próximo encuentro, que se disputará este sábado en el estadio Carlos Belmonte, "no será fácil".



Martínez se ha mostrado "contento" por la dinámica positiva de su equipo en El Sadar, si bien ha considerado que fuera de su estadio les hace falta "dar un pasito y un poco más".

"Nos está costando puntuar fuera y generar juego, quitando algún partido puntual", ha remarcado para añadir que Osasuna está haciendo "más cosas bien en casa que fuera".



El guardameta ha comentado que, tras la victoria del conjunto 'rojillo' al Lugo, la semana de entrenamientos previa al próximo partido "se lleva con más confianza y mejor humor".



Sobre el hecho de que algunas de las paradas que realizó en el pasado encuentro que contribuyeron a que Osasuna sumara tres puntos, ha indicado: "Siempre intento aportar mi granito de arena y me voy satisfecho".



Al respecto, ha señalado que el del Lugo fue un partido "extraño" y "con muchas ocasiones" por parte de ambos conjuntos, si bien ha afirmado que Osasuna se llevo "el premio merecido a la insistencia y al juego".



No obstante, ha aseverado que el conjunto 'rojillo' tiene "margen de mejora" y, por tanto, "todo lo que podamos mejorar y mantener lo que hacemos bien, va a ser un plus".



Igualmente, ha apostado por "mantener la portería a cero", aunque si no es posible, y se da la circunstancia de que el equipo gana, estaría "igual de contento".



En cualquier caso, ha afirmado que diciembre es "un mes importante", por lo que ha remarcado la importancia de encadenar "una buena racha".



Sobre su situación personal, ha indicado que "siempre" se ha encontrado "bien" a nivel físico, excepto en un tramo de la pretemporada en la que sufrió una lesión.



Además, ha apuntado que en ocasiones "quizá no luce hacia fuera el trabajo del portero para el equipo" mientras que otras veces "te quedas con mala sensación y a lo mejor luce fuera porque has hecho una parada".



Por otro lado, en la sesión de esta mañana no se han ejercitado el centrocampista Luis Perea, en proceso de recuperación de su lesión; y el defensa Aridane Hernández, que sufrió un pinchazo que sufrió este martes en la cara posterior del muslo derecho.



Además, Nacho Vidal se ha ejercitado de forma parcial con el resto del grupo por una sobrecarga en su pierna izquierda y los jugadores del Promesas, Iker Berruezo e Ibai Arroki, se han entrenado con el primer equipo.

Selección DN+