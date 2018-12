Osasuna, a recobrar el camino del triunfo ante un Lugo en problemas

Actualizada 01/12/2018 a las 16:36

Osasuna recibe a un Lugo en problemas, a un punto del descenso, con la idea de recobrar el camino de la victoria tras cortar su mejor racha de la temporada en Riazor. El Deportivo acabó con una racha de tres victorias seguidas de Osasuna para frenar momentáneamente la trayectoria ascendente de los rojillos, que se encuentran a dos puntos del 'playoff' y a ocho del ascenso directo.



El conjunto navarro, invicto en El Sadar en Liga, considera clave ganar al Lugo porque después se enfrentará a dos rivales punteros de la categoría como el Albacete y el líder Alcorcón.

El entrenador osasunista, Jagoba Arrasate, citó a los 20 jugadores disponibles, todos salvo los lesionados Sergio Herrera y Luis Perea. El técnico vasco recupera a Íñigo Pérez después de siete jornadas lesionado, a Xisco Jiménez tras tres partidos sancionado y a Aridane Hernández después de perderse la última jornada por acumulación de tarjetas amarillas.



Arrasate, que tuvo en el Numancia a Íñigo Pérez como jugador de confianza, señaló que el centrocampista pamplonés y el catalán Fran Mérida, que hasta ahora no han podido coincidir por sendas lesiones, son "complementarios" y, si no es este domingo, "lo normal" es que jueguen juntos. Con la duda de la inclusión en el once inicial de Íñigo Pérez, titular hasta su lesión, se prevé el cambio en la defensa del majorero Aridane Hernández, tras cumplir su sanción en Riazor, en sustitución del navarro David García.

El Lugo, después de haber logrado la primera victoria con Alberto Monteagudo como entrenador, acude reanimado a El Sadar con el objetivo de confirmar las sensaciones y ampliar el colchón respecto a las posiciones de descenso, a las que aventaja en solo un punto, para ganar tranquilidad. Los lucenses cortaron ante el Córdoba (2-1) una serie de cinco partidos (entre ellos uno de Copa del Rey) sin ganar y solo un punto de doce posibles en LaLiga 1/2/3, lo que les ha llevado a verse inmersos en la zona peligrosa de la clasificación, de la que quieren alejarse.



El preparador rojiblanco no ha podido contar con el centrocampista Carlos Pita, que no se ha recuperado de sus molestias musculares, ni con los lesionados de larga duración Borja San Emeterio y Serge Leuko. Sí ha podido entrar en sus planes el lateral izquierdo ucraniano Vasyl Kravets, que le disputará la titularidad a Luis Ruiz. Por decisión técnica, se han quedado en Lugo el delantero Dongou, el centrocampista georgiano Giorgi Aburjania, Guille Donoso y el defensa José Carlos. Monteagudo repetirá buena parte del once que le dio los tres puntos ante el Córdoba.

Alineaciones probables:

Osasuna: Rubén; Lillo, Aridane, Unai García, Clerc; Oier, Fran Mérida; Rubén García, Roberto Torres, Kike Barja; y Juan Villar.

Lugo: Juan Carlos; Campabadal, Miguel Vieira, Josete, Luis Ruiz o Kravets; Seoane, Azeez; Iriome, Campillo, Lazo; y Cristian Herrera.

Árbitro: Varón Aceitón (Comité Balear).

Estadio: El Sadar.

Hora: 16.00.

