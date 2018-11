Un Osasuna al alza busca confirmarse ante el Deportivo de La Coruña

Actualizada 23/11/2018 a las 15:07

Osasuna se desplaza a Coruña para medirse al Deportivo en un partido entre rivales directos por el ascenso, y en el que el conjunto rojillo evaluará su buen momento ante un conjunto que solo ha perdido un partido en toda la temporada. Los navarros tienen déficit de puntos fuera de casa, aunque en su última salida logró su primera victoria de la temporada lejos de Pamplona, en Almendralejo ante el Extremadura, aunque el técnico rojillo, Jagoba Arrasate, considera el de este sábado el encuentro más complicado a domicilio de lo que va de campaña. Osasuna, que vive su mejor trayectoria de la temporada al sumar tres victorias seguidas y al haber encajado solo una derrota en las últimas nueve jornadas, viaja a Coruña con las bajas por sanción de Aridane Hernández y Xisco Jiménez, y de Sergio Herrera por lesión.



Íñigo Pérez no entró en la lista de convocados a pesar de contar con el alta médica tras perderse seis jornadas por lesión, ya que Arrasate considera que aún le falta un "poquito" y prefiere darle una semana más de recuperación. El técnico vasco está obligado a hacer un cambio por la sanción de Aridane, habitual titular, que será sustituido previsiblemente por David García, mientras que Arrasate podría mantener el resto del bloque o recuperar para el once inicial a Brandon Thomas en ataque.

El Deportivo, que buscará consolidar su presencia en la zona de ascenso, calibrará este sábado en la decimoquinta jornada de LaLiga 1/2/3 las aspiraciones del Atlético Osasuna, que visita al alza, después de tres victorias consecutivas, el fortín de Riazor, donde los blanquiazules aún no han perdido esta temporada.



Cinco puntos separan a los coruñeses (cuartos) de los pamploneses (séptimos) en la clasificación, en la que los navarros van a más y los deportivistas mantienen el ritmo con la llamada media inglesa, con victorias en casi todos los partidos que juegan en casa y empates en los que afrontan como visitante. A los blanquiazules se les ha resistido en el primer tramo de la temporada las posiciones de ascenso directo, y han desaprovechado ya varias opciones de situarse en esa zona de la clasificación en la que se acostarán tras el partido con el equipo navarro en el caso de que logren la victoria, ya que el Málaga y el Alcorcón juegan el domingo.



El preparador deportivista, Natxo González, ha perdido para el partido al capitán, Álex Bergantiños, por unas molestias lumbares que arrastra desde el encuentro con el Oviedo y que, sin embargo, le permitieron jugar el pasado lunes contra el Almería. Tampoco ha tenido a su disposición al centrocampista Pedro Sánchez y al lateral izquierdo Sebastian Dubarbier, mientras que ha podido contar con Carlos Fernández después de haber estado concentrado con la selección española sub-21.



El punta sevillano regresará al once ante el Atlético Osasuna en detrimento del venezolano Christian Santos, y lo más probable es que Pedro Mosquera sea el elegido en el medio del campo, al que, además, podría regresar el danés Krohn-Dehli por Edu Expósito. El delantero Borja Valle, tras haber cumplido cuatro partidos de sanción, ha sido descartado por decisión técnica.





Alineaciones probables

Deportivo Coruña: Dani Giménez; David Simón, Domingos Duarte, Pablo Marí, Saúl García; Vicente Gómez, Mosquera, Krohn-Dehli; Fede Cartabia; Quique González, Carlos Fernández.

Osasuna: Rubén; Lillo, Unai García, David García, Clerc; Oier, Fran Mérida; Rubén García, Roberto Torres, Kike Barja o Brandon; Juan Villar.

Árbitro: Gorostegui Fernández-Ortega (comité vasco).

Estadio: Estadio Abanca-Riazor.

Hora: 18.00 hora local.

Selección DN+