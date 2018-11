Arrasate: "Es un reto demostrar en Coruña que podemos estar a la altura"

Actualizada 23/11/2018 a las 13:15

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, declaró este viernes que para el equipo navarro es un "reto" demostrar ante el Deportivo que pueden "estar a la altura" del conjunto gallego, así como para calibrar "de verdad" el buen momento tras tres victorias consecutivas.



"Nos enfrentamos a un gran rival que en casa está haciendo las cosas muy bien. No solo está ganando, incluso está goleando. Para nosotros es un reto ir allí y demostrar que podemos estar a la altura de ellos", manifestó en rueda de prensa en Tajonar tras el entrenamiento a puerta cerrada en El Sadar. Arrasate dijo que es la salida que afrontan con mayor nivel de confianza, pero subrayó que "igual" es la "más complicada hasta ahora". "Vamos en buen momento de confianza, de estado de ánimo que te dan tres victorias seguidas, sabiendo que va a ser complicado. Para nosotros es una buena piedra de toque para ver si estamos tan bien", apuntó.



"Es bueno creerte que puedes ganar en Coruña, pero para ganar allí tenemos que hacer muchísimas cosas bien y mejorar el partido de Tenerife que tantos halagos nos ha dado. Vamos a ver si de verdad estamos tan bien", observó. El técnico vasco dijo que todos los partidos de LaLiga 1/2/3 son de "pronóstico incierto", pero precisó que al jugar en casa el Deportivo puede ser favorito para este sábado porque "gana y a veces golea".



"En casa tienen mucha posesión y desde el ataque posicional dominan los partidos, pero en el último partido contra el Oviedo no tienen tanto el balón y a la contra destrozaron al Oviedo. Tienen varios registros. Si les quitamos el balón estaremos más cerca de conseguir el resultado", opinó. Arrasate afirmó que Osasuna no renunciará a su estilo en Riazor, pero indicó que "habrá momentos en el que el guión pueda ser otro".



El entrenador vizcaíno señaló que la defensa será clave por el potencial del Deportivo y, en este sentido, subrayó que su equipo debe estar mejor que ante el Tenerife pese a ganar por 2-0.

"Ha sido una semana de halagos, pero debemos mejorar las prestaciones incluso del último día de Tenerife. Tenemos que estar mejor, defender mejor y conceder menos para ganar allí y en ataque ser igual de efectivos que en los últimos partidos", dijo. "Haciendo lo del último día no nos da para ganar en Coruña. Están bien los halagos, pero tenemos margen de mejora", incidió.

Arrasate, que tiene la baja de Aridane Hernández por sanción, anunció que suplirá al central majorero con David García o Miguel Flaño.



"Los dos están preparados. Cada uno tiene matices diferentes. Ahí está el sustituto. Estoy tranquilo", aseguró. Comentó sobre la situación del capitán Miguel Flaño, sin minutos tras haber renovado la pasada temporada, que "para él no es fácil" pero "nos ayuda y es un ejemplo dentro y fuera del campo". "Estoy encantado con su predisposición, pero él, porque es competitivo, seguro que no lo está pasando bien", añadió. Arrasate no incluyó en la convocatoria a Íñigo Pérez a pesar de que el centrocampista pamplonés recibió este jueves el alta médica tras seis jornadas de baja. "Tiene el alta. Le falta un poquito. Creo que estará la semana que viene", dijo Arrasate, quien restó importancia al viaje a Coruña en autobús: "Salió bien lo de Extremadura. Si la vuelta es igual, lo firmamos ahora mismo", finalizó.

Selección DN+