Dani Giménez: "Veo a Osasuna como serio candidato al ascenso"

Actualizada 22/11/2018 a las 17:40

El jugador Dani Giménez, portero del RC Deportivo, ha destacado hoy la progresión de su próximo rival, el Atlético Osasuna, al que ve como un "serio candidato al ascenso" a LaLiga Santander, objetivo que también tiene el conjunto gallego.



"En las últimas semanas se está viendo que han crecido como bloque, que tienen individualidades buenas que a veces, cuando un partido está atascado, surgen y les hacen ganar. En los últimos partidos son más competitivos aún y quizá esos errores que han cometido durante las primeras jornadas, los han dejado atrás", explicó en una conferencia de prensa. Por todo ello, consideró que el equipo navarro es, "sin duda, uno de los rivales más fuertes" de LaLiga 1/2/3.



"Está mejorando y las últimas jornadas los veo como un serio candidato al ascenso", comentó el guardameta, quien ha sustituido en la portería del Deportivo al actual cancerbero del conjunto navarro, Rubén Martínez, muy cuestionado en su etapa como blanquiazul. "Rubén es buen portero, ha compartido un año conmigo en el Rayo en el que, además, le agradezco muchísimo siempre el trato que ha tenido porque yo ese año no estaba bien, pasé una mala época de inactividad y siempre fue muy buen compañero conmigo. De hecho, mantenemos contacto, aunque es verdad que llevo tiempo sin hablar con él", confesó.



Auguró que para Rubén Martínez "será un partido especial" enfrentarse al Deportivo "porque es el equipo de su tierra y ha jugado en él". Añadió que el portero de Osasuna "está contento ahora en Pamplona" y, además, "centrado en su trabajo". Giménez reconoció que el Deportivo tiene que "mejorar cosas fuera de casa" para lograr mejores resultados y destacó la importancia que tiene "ser regular", algo que el conjunto coruñés, que solo ha cedido una derrota, está logrando.



"Si puntúas fuera, mientras ganes en casa, esos puntos son positivos. Es cierto que tenemos capacidad para ganar fuera igual que en casa y lo que tenemos que hacer es atrevernos más con balón. Es cierto que también los equipos cambian mucho como locales y es cierto que aquí en Riazor siempre se nos mira con más respeto", declaró. Además, pronosticó que la "igualdad" se va a mantener "hasta el final" en LaLiga 1/2/3, en la que el Deportivo aún no ha podido situarse en puestos de promoción de ascenso pese a que ha firmado un primer tercio de temporada mejor, incluso, que el del curso en el que estableció el récord de puntuación en la categoría de plata.



"Nosotros estamos sacando una media muy buena para el ascenso y no nos está llegando para ser primero o segundo, de ascenso directo, y esto yo creo que va a ser hasta final de temporada. Es cierto que si damos ese paso hacia adelante fuera de casa y de mantener la calidad de juego que tenemos como locales, evidentemente vamos a estar arriba", indicó.

Con todo, consideró que "eso de distanciarse como pasó con el Levante hace unos años" lo ve "prácticamente imposible" esta temporada.

