¿Está en la nevera el árbitro del Osasuna-Málaga?

Actualizada 14/11/2018 a las 21:49

El colegiado que dirigió no exento de polémica el Osasuna-Málaga de hace dos jornadas podría haber sido castigado por el Comité Técnico de Árbitros y estar, como se dice en el argot del fútbol, en la 'nevera'. La sanción no tiene por costumbre ser pública pero hay un hecho que llama la atención. De la Fuente Ramos había arbitrado hasta ahora en todas las jornadas pares y se esperaba que así lo hiciera en este fin de semana tras el descanso del anterior. No se sigue un orden establecido en las designaciones, pero sí suele haber una cierta lógica. En este caso su nombre no aparece en ningún señalamiento y hay voces que apuntan a que ha sido castigado después de su calamitosa actuación en El Sadar, donde desquició tanto al Málaga como a Osasuna con las expulsiones y decisiones equivocadas. La peor parte se la llevó Xisco, que fue a mediar en una jugada para apartar a N'Diaye y no solo vio la roja, sino que luego el colegiado no se dejó en el tintero ninguna de las expresiones que dijo, para reflejarlas en el acta. Fue un momento de tensión, de los muchos que hay en los partidos, y por las que el balear debe cumplir tres partidos para sorpresa de muchos.

