Aridane: "Ganar fuera sería dar un golpe encima de la mesa"

El jugador majorero de Osasuna Aridane Hernández declaró este miércoles que darían un "golpe en la mesa" en el caso de ganar el sábado al Extremadura en el estadio Francisco de la Hera, ya que supondría conseguir el primer triunfo como visitantes, además tras la remontada ante el Málaga.

"Estamos más cerca de conseguir la primera victoria fuera, que nos pondría un poco más arriba y sería dar un golpe encima de la mesa", manifestó el futbolista rojillo en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar.

Aridane admitió que los primeros partidos de Osasuna a domicilio de esta temporada "no fueron buenos" y no estuvieron "al nivel" deseado, pero subrayó que en los últimos encuentros lejos de Pamplona han dado una imagen "que corresponde a lo que es Osasuna".

El jugador canario, que indicó que les han "penalizado" los "pequeños detalles" para no poder ganar fuera hasta el momento, destacó que la victoria ante el Málaga, que llegó a Pamplona como líder de LaLiga 1/2/3, fue un "punto de inflexión".

"Es un equipo que está hecho para subir, igual que nosotros. En casa estamos muy fuertes, no hemos perdido, pero tenemos la espinita clavada de fuera", comentó.

Aridane indicó sobre el Extremadura que a pesar de estar en puestos de descenso "cualquier equipo te puede hacer daño" en Segunda División y Osasuna debe jugar el sábado con la "mentalidad" de que "ellos también se la están jugando".

"Tenemos que igualarlos al menos en intensidad", dijo Aridane, quien sobre la presencia en el Extremadura del pichichi Enric Gallego señaló que no hay una especial atención de los defensas rojillos, ya que en Osasuna atacan y defienden "todos".

"Siempre se estudia a todos los equipos. El Málaga vino con Blanco, que es una viga y muy difícil pararlo, pero el equipo estuvo sensacional, junto e intenso", explicó.

Aridane salió ovacionado en el partido del pasado sábado contra el Málaga en El Sadar, pero ha sido objeto de críticas en algunos partidos por parte de la afición rojilla.

El defensa central majorero aseguró que está "acostumbrado" a las críticas y que no le afectan a su juego, ya que además goza de la confianza del entrenador, Jagoba Arrasate, y del resto de sus compañeros, según destacó.

"Estoy acostumbrado. Te critican por una cosa o por otra. Ayer por el pelo. Me hice una coleta entrenando", manifestó. "El público es soberano. Tampoco es toda la grada. Es la carrera del futbolista", dijo Aridane, quien añadió: "Tengo la confianza del entrenador y del grupo entero. No me ha afectado en mi juego".

