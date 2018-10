La diáspora del fútbol navarro

30/10/2018 a las 06:00

A continuación se enumeran los jugadores navarros del extranjero, Primera y Segunda División y sus actuaciones el pasado fin de semana.



EXTRANJERO

Azpilicueta (Chelsea) Jugó los 90 minutos en el triunfo 0-4 contra el Burnley.

Monreal (Arsenal) No jugó por lesión en el 2-2 contra el Crystal Palace.

Javi Martínez (Bayern) Jugó todo el partido en el triunfo a domicilio 1-2 contra el Mainz.

Berenguer (Torino) Estuvo en el banquillo en el 1-1 contra la Fiorentina.

Isma López (Omonia) Disputó los 90 minutos en el 2-4 en casa contra el Paphos y marcó un gol.

Iñaki Astiz (Legia) Vio el partido desde el banco en el 1-1 contra el Jagiellonia.

Borja Ekiza (Paralimni) No fue convocado.



PRIMERA

Merino (Real Sociedad) No fue convocado debido a unos problemas físicos.

Santamaría (Huesca) No entró en la lista para el duelo contra el Sevilla.

Williams (Athletic) Jugó 90 minutos contra el Valencia en el empate sin goles.

Muniain (Athletic) Jugó 12 minutos.

San José (Athletic) Fue titular.

Raúl García (Athletic) Estuvo en el once.

Remiro (Athletic) Sigue castigado por no renovar.

Arbilla (Eibar) Jugó todo en el encuentro en la derrota 4-0 contra el Celta.

Iraizoz (Girona) No fue convocado por unos problemas musculares.

Eraso (Leganés) Sigue sin entrar en la lista.



SEGUNDA

Cantero (Majadahonda) Estuvo en el banquillo en el duelo contra Osasuna.

Carlos Martínez (Oviedo) No jugó por lesión.

Jon Erice (Albacete) Jugó todo el encuentro en el 1-2 en Extremadura en un Albacete que está lanzado.

Eguaras (Zaragoza) Jugó los 90 minutos en la derrota en Elche.

Javi Ros (Zaragoza) Disputó 15 minutos.

Alejandro Sanz (Numancia) En el banquillo.

