Brandon: "Siempre estamos obligados a ganar porque somos Osasuna"

El jugador de Osasuna Brandon Thomas afirmó este martes que "siempre" están obligados a ganar por la idiosincrasia del club navarro, que el sábado recibe en El Sadar al Málaga, líder de LaLiga 1/2/3. Osasuna sigue sin ganar fuera de casa tras empatar el pasado domingo contra el Rayo Majadahonda en el Wanda Metropolitano, pero se medirá al Málaga en El Sadar, donde permanece invicto esta temporada en Liga.



El equipo rojillo, uno de los aspirantes al ascenso, es duodécimo con 13 puntos en 11 jornadas, a cuatro de la promoción pero lejos del ascenso directo que ocupan el Málaga (25 puntos) y el Granada (23), y a solo dos del descenso. "Siempre estamos obligados a ganar porque somos Osasuna. Podemos ganar a cualquiera", declaró Brandon en rueda de prensa tras el entrenamiento de este martes en Tajonar. El delantero balear comentó que partidos como el del sábado son "de los que gustan jugar" y subrayó que no tienen miedo "a ningún rival", a pesar de la trayectoria del Málaga.



"En nuestro campo estamos siendo fuertes y es el mejor partido que puede tocar para ver qué somos capaces de hacer contra un gran rival", manifestó. El futbolista rojillo señaló además que en El Sadar están ofreciendo "una buena imagen", mientras que fuera de casa, aunque todavía no han ganado, "se nota mejoría" y así aseveró que merecieron vencer en las tres últimas salidas a Zaragoza, Oviedo y Madrid (Rayo Majadahonda).



Preguntado por si la falta de victorias fuera les presiona más para vencer en El Sadar, Brandon dijo que están "acostumbrados a la presión" y permanecen "tranquilos". Personalmente, se mostró contento al haber conseguido ser titular tras comenzar la temporada como suplente, pero subrayó que le falta materializar las ocasiones.



"Me encuentro a gusto. Me falta materializar, pero los goles van a llegar", afirmó Brandon, uno de los jugadores de mayor recorrido durante los partidos con más de 11 kilómetros por encuentro. "Soy un chico trabajador. Estoy haciendo kilómetros, pero los estamos haciendo todos. Si trabajas más que el rival estás más cerca de la victoria, además de tener que estar acertado con el balón", concluyó.



Osasuna recibirá al Málaga con la baja del mediocentro navarro Oier Sanjurjo por acumulación de tarjetas amarillas, el alta del lateral derecho alicantino Manuel Castellano 'Lillo' tras cumplir un partido de sanción y la duda del mediocentro pamplonés Íñigo Pérez, que se ha perdido las tres últimas jornadas por una lesión.

