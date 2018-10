Arrasate: "Nos ha faltado suerte o, más bien, eficacia"

Actualizada 28/10/2018 a las 21:46

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, se mostró disgustado en rueda de prensa tras el empate cosechado por su equipo en el Wanda Metropolitano contra el Rayo Majadahonda. "La sensación que tenemos es de haber perdido dos puntos, no de haber sumado uno. Nos ha faltado suerte o, más bien, eficacia. Creo que hemos sido mejores, pero ellos han hecho una buena transición que nosotros hemos defendido muy mal. Otros partidos fuera de casa han sido malos. Hoy hemos sido mejores, sobre todo en la segunda parte. Antes de que llegase el gol, habíamos tenido dos muy claras", explicó.

El técnico rojillo analizó la dinámica del equipo y lamentó no haber logrado la victoria por no poder dar una alegría a la afición desplazada. "Estamos en ese momento en el que no nos sale nada. El gol de ellos viene de un robo nuestro en una presión alta. Hemos estado mejor que otros días con balón, más sueltos. En esta fase de la temporada estamos mejor que al principio, pero estamos en ese déficit de puntos. Es una pena, porque nuestra afición nos ha ayudado muchísimo. Los hemos sentido detrás todo el partido, hasta el último córner. Ha sido una pena", comentó.

