Iriondo: "Jugamos contra equipos de los que coleccionaba los cromos"

Actualizada 27/10/2018 a las 22:47

Antonio Iriondo, técnico del Rayo Majadahonda, aseguró que para él es "una gran ilusión" enfrentarse a un equipo como Osasuna en el estadio Wanda Metropolitano.

"Es una gran ilusión. Cada partido es la misma historia porque jugamos contra equipos que cuando yo era pequeño coleccionaba los cromos. Eso significa que ya estaban ahí, en Primera. Para nosotros es un premio cada jornada estar aquí. Hay que disfrutar de ello", señaló en declaraciones al club.

Asimismo, afirmó que no afronta los choques con miedo: "No me da miedo. Nunca juego con esa idea sino que trabajamos con la idea de todo lo contrario. A lo mejor me tengo que quitar de la cabeza la posibilidad de hacer cuatro o cinco goles porque tengo que bajarme a la realidad, pero tengo la tendencia a creer que vamos a hacer más que menos".

Por otro lado, deseó que no se repita lo sucedido en Reus, donde perdieron con un tanto en contra en los últimos minutos: "A ver si rompemos con la mala suerte. Hay que estar concentrado siempre, en cada momento porque todos los minutos valen. Cada semana es una posibilidad de aprendizaje. Vamos a ver si hemos corregido eso".

