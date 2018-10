Denegada la solicitud de incluir dos puntos más a la Asamblea

Actualizada 23/10/2018 a las 21:40

La petición de 42 socios compromisarios de incluir en la próxima Asamblea General dos puntos relativos a la "información sobre la viabilidad económica y financiera de la reforma y/o adecuación de El Sadar" y una "votación para reprobar la figura del director general (Fran Canal)" no ha sido aceptada.

El club apunta en un comunicado que, "previa consulta a sus servicios jurídicos, no puede atender la solicitud de dichos socios por no estar contemplado en los estatutos y, por lo tanto, no respetar las reglas que rigen la vida del club".

