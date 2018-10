David Rodríguez: "Ayer no llegamos a ser el equipo que queremos ser"

Actualizada 01/10/2018 a las 15:18

David Rodríguez ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación para valorar el empate de Osasuna ante el Numancia de Soria. "Ayer no llegamos a ser el equipo que queremos ser. El día del Sporting por supuesto que sí, pero ayer nos faltó llegar mucho más al área, tener más ocasiones. También hay que saber que jugamos contra un rival que es complicado, que empataron en El Molinón, que en Lugo les remontaron tras hacer un gran partido. Y ayer para mí ellos estuvieron bien y nosotros no estuvimos todo lo bien que queremos. La experiencia me dice que jugar dos partidos seguidos en casa y ganar los dos es muy complicado. Hemos sacado cuatro puntos, no hemos tenido la sensación del equipo que queremos ser durante los noventa minutos y a mejorar, que creo que estamos en el proceso de ser mejor equipo", explicó.

El ariete rojillo quiso poner desde ya el foco en el próximo partido, que tendrá lugar ante el Zaragoza en La Romareda. "Ahora tenemos un partido muy especial y muy bonito por lo que significa y, sobre todo, un reto. Fuera de casa no hemos estado bien, las cosas son como son y hay que decirlo. Y qué mejor escenario, y qué mejor rival para cambiar la imagen que estamos dando fuera de casa el próximo lunes", comentó.

