Arrasate: "La jugada del penalti nos ha generado dudas"

Actualizada 30/09/2018 a las 21:24

Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, ha analizado el empate ante el Numancia: "Hay que seguir insistiendo sobre todo en el juego para generar más, porque si generas más lo normal es que hagas más goles".

"La explicación es que enfrente hemos tenido a un gran rival. Hemos visto a un Numancia que ha cambiado lo que es el estilo de ellos, han buscado más profundidad, más las espaldas nuestras y nos han generado esa incertidumbre. Al final, se genera esa incertidumbre, esa inseguridad y es mucho más difícil todo, tanto atacar como defender. Me quedo con los primeros veinte minutos. Ahí sí hemos sido reconocibles y mejores que ellos. La jugada del penalti nos ha generado dudas y ahí hemos tenido problemas y al descanso podían haberse ido por delante. Creo que, en el segundo tiempo, en general, hemos sido superiores a ellos. El último arreón también, pero no ha sido suficiente como para ganar. Para ganar tenemos que hacer más cosas y hoy, aparte de defender mal en algunas situaciones, en ataque no hemos estado precisos. Sí que hemos tenido aproximaciones, llegadas como la última, pero hay que hacer más para ganar", comentó el técnico vizcaíno.

El entrenador rojillo ha explicado aquellos aspectos que deben mejorar de cara a los compromisos futuros: "Creo que tenemos que generar más para hacer gol. Es verdad que hoy hemos tenido algunas ocasiones claras, pero con el caudal ofensivo que tenemos debemos de generar más, sobre todo en casa. El Numancia se ha defendido bien, han hecho un partido diferente en ese aspecto. Han cerrado bien sobre todo las líneas de pase con Iñigo y Rubén y luego a partir de ahí nos ha costado más. Hemos tenido incorporaciones de los laterales, pero los centros los han defendido bien. Es verdad que en dos partidos hemos hecho un gol de falta y hay que seguir insistiendo sobre todo en el juego para generar más porque si generas más lo normal es que hagas más goles".

"Desde arriba ves todo como más global. Hay cosas que desde el banquillo no percibes y de arriba se ve todo mejor. Tenemos que analizar y seguir insistiendo. Esto sigue, hemos sacado cuatro puntos en dos partidos, que no está mal, pero queríamos los tres conseguir los tres puntos hoy. Creo que tenemos que hacer más cosas para ganar. Hemos tenido un buen rival en frente y hay que felicitarlo también. Ahora hay que pensar en el partido del Zaragoza, que es muy importante para nosotros", añadió.

